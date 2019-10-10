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Происшествия

Суд арестовал одесских патрульных, подозреваемых в избиении людей

21:04 10 октября 2019 32
арест наручники
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В четверг, 10 октября, Заводской районный суд Николаева по представлению прокуратуры Одесской области арестовал двух сотрудников Одесского управления патрульной полиции, которых подозревают в избиении людей. Вердикт суда — два месяца пребывания в СИЗО с правом внесения залога в 200 тысяч и 400 тысяч гривен.

Жена одного из подсудимых, старшего лейтенанта, сразу после оглашения решения заявила, что готова взять 400 тысяч гривен в долг, даже под проценты, под расписку: «Хоть какую-то часть. С миру по нитке. Папу дома ждет 7-месячный ребенок…».

Как уточнил активист Алексей Костржицкий, помимо маленького ребенка, на «руках» у полицейского онкобольная мать.

— Что касается личности избитого — это вор-рецидивист, неоднократно судимый гражданин России, — констатирует Костржицкий. — Он не гнушается отбирать вещи и еду у бомжей, живет по воровским понятиям. В которых, как вы понимаете, очень мало уважения оказывается сотрудникам полиции. На видео, которое сняли еще в мае 2019 года на скрытую камеру (а затем сделали «нарезку» для журналистов), нет других деталей. Например, как «потерпевший» провоцировал патрульных, рассказывая, что он думает про их родителей и жен…

Напомним, 7 октября следователи ГБР сообщили о подозрении двум патрульным полицейским в Одесской области, которым инкриминируют выбивание показаний у задержанного.

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