Спорт

Бельгия забила сопернику девять мячей и первой добыла путевку на Евро-2020: видеообзоры матчей

В четверг, 10 октября, в четырех группах возобновились поединки отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года, по итогам которых первым участником финального турнира досрочно стала команда Бельгии. Как известно, сборная Украины встречу против литовцев проведет 11 октября в Харькове.

Группа C

Нидерланды — Северная Ирландия — 3:1 (Депай, 81, 90+4, Л. де Йонг, 90+1 — Мадженнис, 75).

Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лихт в 20 лет и 59 дней стал самым молодым в истории национальной команды футболистом, сыгравшим за «оранжевых» 20 матчей (прежний рекорд принадлежал знаменитому Кларенсу Зеедорф, который покорил «двадцатку» в 20 лет и 331 день). Да еще победа его команды в компенсированное время!

Беларусь — Эстония — 0:0.

Положение команд: 1. Нидерланды — 12 очков (5 матчей); 2. Германия — 12 (5); 3. Северная Ирландия — 12 (6); 4. Беларусь — 4 (6); 5. Эстония — 1 (6).

Группа E

Словакия — Уэльс — 1:1 (Куцка, 53 — Мур, 25). На 88-й минуте у словаков удален Гембер.

Хорватия — Венгрия — 3:0 (Модрич, 5, Петкович, 24, 42). На 55-й минуте хорват Перишич не реализовал пенальти, а на 56-й — у венгров удален Кляйнхайслер.

Положение команд: 1. Хорватия — 13 (6); 2. Словакия — 10 (6); 3. Венгрия — 9 (6); 4. Уэльс — 7 (5); 5. Азербайджан — 1 (5).

Группа G

Австрия — Израиль — 3:1 (Лазаро, 41, Хинтереггер, 56, Забитцер, 88 — Захави, 34).

Латвия — Польша — 0:3 (Левандовски, 9, 13, 76).

В последних семи матчах за «Баварию» и сборную Польши автор хет-трика Роберт Левандовски забил 10 мячей. Всего же на счету форварда уже 17 голов в 14 играх сезона.

Северная Македония — Словения — 2:1 (Эльмас, 50, 68 — Иличич, 90+5, с пенальти).

Положение команд: 1. Польша — 16 (7); 2. Австрия — 13 (7); 3. Северная Македония — 11 (7); 4. Словения — 11 (7); 5. Израиль — 8 (7); 6. Латвия — 0 (7).

Группа I

Бельгия — Сан-Марино — 9:0 (Лукаку, 28, 41, Шадли, 31, Бролли, 35, в свои ворота, Алдервейрелд, 43, Тилеманс, 45+1, Бентеке, 79, Версхарен, 84, с пенальти, Кастанье, 90).

Первый мяч в ворота «футбольных карликов» стал для форварда-гиганта бельгийцев Ромелу Лукаку 50-м в футболке национальной команды. Для покорения столь солидной отметки 26-летнему нападающему «Интера» понадобилось 83 поединка.

Россия — Шотландия — 4:0 (Дзюба, 56, 70, Оздоев, 60, Головин, 84).

Казахстан — Кипр — 1:2 (Ерланов, 34 — Сотириу, 73, Янну, 84).

Положение команд: 1. Бельгия — 21 (7); 2. Россия — 18 (7); 3. Кипр — 10 (7); 4. Казахстан — 7 (7); 5. Шотландия — 6 (7); 6. Сан-Марино — 0 (7).

В четверг на футбольных полях мира состоялись также товарищеские матчи. В частности, соперник нашей сборной в группе квалификации Евро-2020 Сербия на стадионе «Младост» в городе Крушевац в большинстве вырвала победу у Парагвая — 1:0 (Митрович, 90).

Еще в двух спаррингах сборная Бразилии в 100-м матче за национальную команду форварда «ПСЖ» Неймара довольствовалась ничьей с Сенегалом — 1:1 (Фирмино, 9 — Дьедиу, 45), а сборная Косово одолела дома оппонентов из Гибралтара — 1:0 (Хасани, 69).

Видеоообзор матча Косово — Гибралтар

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямой трансляции поединок Украина — Литва.

Фото Getty Images

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