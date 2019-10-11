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Происшествия

Киев сковали ужасные пробки: опубликована карта проблемных дорог

10:11 11 октября 2019 155
Пробка в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 11 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом стало известно благодаря данным Google Maps.

Движение транспорта затруднено на обоих берегах Днепра. На правом берегу пробки образовались на проспектах Леся Курбаса, Победы, Космонавта Комарова, Валерия Лобановского, а также на Большой Окружной дороге.

На левом берегу пробки возникли на Дарницком и Броварском проспектах, а также возле станций метро: «Дарница», «Бориспольская», «Левобережная», «Осокорки». Кроме того, проблемы у транспорта возникают на проспектах Николая Бажана и Соборности.

Затруднено движение на четырех мостах: Патона, Северном, Южном и Дарницком.

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутчик попытался объехать пробку прямо по тротуару — этот момент запечатлен на видео.

Фото: glavred.info

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