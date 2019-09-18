Движение транспорта в Киеве парализовано из-за "заминированного" Моста метро и многочисленных ДТП

Украина

В Киеве после завершения полицейской операции по обезвреживанию террориста разблокирован Мост метро, через станцию «Днепр» снова запущены поезда. Тем не менее, транспортная ситуация в Киеве все еще остается сложной. Пробки возникли в районе спецоперации. Многочасовые заторы остаются на Набережном шоссе при подъезде к Мосту метро.

Не лучше обстановка и на других мостах через Днепр — на Северном, Южном и на мосту Патона. Уехать с правого берега на левый или в обратном направлении крайне сложно.

В связи с общей сложной ситуацией на дорогах и из-а ДТП сохраняются пробки в районе крупных транспортных развязок: на улице Олены Телиги, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Чорновола, на бульваре Тараса Шевченко при выезде из центра и на подъездах к ремонтируемому Шулявскому мосту.

На левом берегу стоят все крупные транспортные артерии в районе Русановки и Березняков.

Из-за большого спроса таксисты Киева ввели повышающие коэффициенты на перевозки. Поездка может обойтись вдвое дороже, чем в обычные дни.

Напомним, в Киеве после 16 часов было перекрыто движение в районе Моста метро, поскольку мужчина на мосту устроил стрельбу и угрожал взрывом.

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