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Окна вырывали тросом: под Тернополем дерзко ограбили ювелирный магазин
В ночь на пятницу, 11 октября, в городе Хоростков Тернопольской области было совершено дерзкое нападение на ювелирный магазин.
«По информации владелицы магазина, трое неизвестных мужчин в масках, угрожая охраннику убийством, сорвали решетки с окна с помощью троса и автомобиля, похитили из магазина ценности. Вынести сейф с драгоценностями не удалось», — рассказали в полиции Тернопольской области.
С места преступления грабители скрылись на автомобиле «Ауди» серебристого цвета. Машину видели на пути к селу Сухостав Гусятинского района. В регионе введен оперативный план «Сирена», по тревоге поднят весь личный состав полиции.
Оперативники устанавливают место нахождения подозреваемых. Трудность состоит в том, что пострадавшие не запомнили никаких примет преступников. Охранник смог вспомнить лишь, что напавшие были одеты в темное и скрывали лица.
Зато свидетелям удалось частично вспомнить номер автомобиля банды. Номерной знак начинается с «ВО 86». Полиция просит граждан помочь в розыске авто. Принимаются в том числе и анонимные сообщения. Звонить можно по телефону областной полиции (0352) 27−12−28.
Напомним, ранее в Киеве вооруженный мужчина ограбил ювелирный магазин, но тогда преступник действовал днем и смог осуществить задуманное, благодаря фактору внезапности. Такая же попытка ограбления в Голосеевском районе, когда вмешался опытный охранник, закончилась бегством преступника.
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