Показал "суперприем": киевский таксист оказался ловким карманником

Происшествия

В Киеве водителя такси уличили в воровстве банковских карточек у отвлекшихся пассажиров. Попавшийся на удочку мошенника киевлянин предупредил о хитрой схеме, используемой водителем.

«Я спросил, могу ли рассчитаться переводом на карту (так как налички практически не было). Он (таксист) сказал, что у него нет банковской карты и чтобы я снял в банкомате… Я вышел из авто, он вышел вслед за мной якобы покурить. Я даже не придал значения, что он возле меня ошивается. Думал, что просто переживает, чтобы я не убежал. Как оказалось потом, он подсмотрел PIN-код», — рассказал свою историю пострадавший на странице «Киев Оперативный».

В поведении таксиста были и другие странности, о которых пострадавший вспомнил лишь постфактум: «Выйдя на улицу, он постоянно пытался подойти поближе под разными предлогами (например, похлопать по плечу). Потом начал о каком-то „суперприеме“ говорить и типа подошел показывать. Я оттолкнул его и в грубой форме сказал, чтобы он не лез ко мне. Он сразу сделал вид, что шутит. Сразу после этого он прыгнул в тачку и быстро скрылся. Я изначально и не понял, что произошло. Но проверив карманы, не обнаружил кошелька и телефона».

Завладев банковской карточкой клиента и зная PIN-код, таксист успел снять немалую сумму, прежде чем карту удалось заблокировать. Сейчас пострадавший пытается найти махинатора, пока он не облапошил других доверчивых пассажиров.

Напомним, ранее резонансный случай с таксистом расследовали в Киевской области: водитель вывез своего пассажира в село под Киевом и там посадил в гараж на цепь. Еще один киевлянин пожаловался, что его избили таксисты, пытавшиеся объехать пробку по тротуару.

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