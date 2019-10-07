11 октября 2019

В конце прошлой недели в очередной колонке ежедневной рубрики «Фигурка дня» я повёл разговор о наших учителях в жизни, об их уроках, запомнившихся нам на долгие годы, и о том, что со временем, порой даже не замечая того, мы и сами для кого-то становимся тоже учителями. Откликов было много и разных. Кто-то вспомнил своих школьных учителей. Кто-то написал несколько слов благодарности за тему, заставившую по-новому осмыслить давно, казалось бы, известное. Но был один короткий комментарий, взявший меня за душу.

Моя давняя подруга, киевлянка, переехавшая с мужем и маленькой дочкой в Словению (Людочка, привет Серёже и доце!), написала отклик, в котором вспомнила о том, что когда-то давно я убедил её в том, что не следует держать в сердце обиды. И она не просто согласилась тогда с этим советом, но и с тех пор ему следует. Как же мне было приятно!.. Ведь это ещё раз убедило меня в том, что важно не просто правильно думать и потом красиво говорить о своих убеждениях. Важно БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ. И понятым. И затем поддержанным.

И если кто-то думает, что мы это делаем для других, то в этом тоже, конечно, есть доля истины. Мы ведь и других (и, в первую очередь, самых близких) стремимся посвятить в сокровенное, испытанное на себе, пережитое не раз, иногда просто выстраданное, для того, чтобы уберечь их от вольных или невольных ошибок в ситуациях, которые кажутся им не до конца понятными и потому тревожными. Но, поверьте, в конечном результате мы все это делаем для самих себя. Я думаю, вы меня сейчас поймёте.

Однажды репортёр попытался выведать главный секрет успеха у фермера, уже который год подряд побеждавшего в конкурсе по выращиванию кукурузы:

- Вот вы, получая главный приз, сказали, что после каждого урожая лучшие початки раздаёте своим ближайшим соседям. Но ведь это же, извините, абсурд какой-то. Ведь они вместе с вами ежегодно участвуют в этих престижных соревнованиях и, по сути, являются вашими конкурентами…

- Видите ли, молодой человек, — слегка прищурившись, ответил фермер. — Ветер ведь переносит пыльцу не только с моих полей на поля соседей, но и наоборот. И если у моих соседей сорта кукурузы будут хуже моих, то рано или поздно и на моих полях качество культуры начнёт ухудшаться… А вот как уже каждый из нас станет ухаживать за своими посевами — вопрос отдельный.

Такая вот история, друзья мои. Хотел проиллюстрировать этот пост фигуркой, в которой присутствует початок кукурузы. У нас есть такие фарфоровые работы. Но потом не удержался — и решил все-таки вызвать восторг созерцанием этого невероятного чуда — огромной композиции со множеством персонажей, исполненных испанскими мастерами в сложнейшей технике. Надеюсь, вы сможете оценить её по достоинству.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.