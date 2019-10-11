В Украине закрыли крупный канал контрабанды брендовой одежды (фото)

Происшествия

В Полтавской области СБУ и налоговая милиция нагрянули на склады с одеждой. Следствие подозревает, что брендовые вещи ввозились контрабандным путем, а затем одежда продавалась без фискальных чеков, без уплаты налогов и без внесения операций в бухгалтерскую отчетность. При обыске со складов были изъяты одежда, обувь и аксессуары на 100 миллионов гривен.

По версии следствия, преступной деятельностью занималась группа из шести человек. Они закупали товар в Италии, Германии, странах Балтии, затем везли вещи в Польшу. Далее товар попадал в Украину через таможню «Медика-Шегини» в якобы пустых (если верить документам) фурах. Использовалась и популярная схема с «пиджаками»: когда специальные люди под видом путешествующих многократно пересекают границу, перемещая мелкие партии товара.

По информации СБУ, на каждой утаенной фуре с одеждой предприниматели зарабатывали до 40 тысяч долларов. Реализовывали товар в десяти магазинах в Киеве, Полтавской, Сумской и Житомирской областях.

Запланировано более 40 дополнительных обысков: будут проверены места хранения и продажи одежды. Наведается налоговая милиция в банки, где были открыты финсчета предпринимателей, а также по месту жительства участников схемы.

Напомним, ранее в Житомирской области разоблачили пограничника, который помог переправлять в Украину брендовую одежду. А в Одессе предприимчивые контрабандисты одежды на ходу смогли подменить контейнер с товаром.

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