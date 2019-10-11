Почему сжигать опавшие листья опасно для здоровья

Общество и люди

У дворников и балансодержателей придомовых территорий осенью работы прибавляется — надо сгребать листья, которые роняют многочисленные деревья и кусты. Некоторые коммунальщики, не особо задумываясь о последствиях, просто сжигают все, что собрали. Они не знают или же не хотят знать, что этим нанося вред окружающей среде и здоровью людей.

Сжигать листья в Киеве категорически запрещено Правилами благоустройства города.

— А тех, кто пренебрегает этими нормами, могут оштрафовать на сумму от двадцати до ста необлагаемых налогом доходов граждан, то есть от 340 до 1700 гривен, — отметил начальник управления экологии и природных ресурсов горгосадминистрации Андрей Малеванный. — Еще раз напоминаем киевлянам, что при сгорании одной тонны растительных остатков в воздух попадает около 9 килограммов микрочастиц дыма. Вместе с листьями зачастую сжигают и мусор, а это еще больше загрязняет атмосферный воздух. Призываем соответствующие службы препятствовать разжиганию костров с листьями в парках, скверах и на придомовых территориях. Ведь из тлеющих без доступа кислорода листьев выделяется бензопирен, который способен вызывать у людей раковые заболевания.

В профильном ведомстве настаивают: сжигание растительных остатков — угроза природе, ведь с листьями погибают полезные зимующие в них насекомые, разрушается верхний слой грунта, уничтожаются корни травянистых растений, обедняется почва, поражаются нижние части кустов и стволов деревьев, их корни, а также в два-четыре раза увеличивается промерзание грунта. Специалисты настаивают: собранные опавшие листья нельзя сжигать, нужно делать из них компост — это рационально и не вредит человеку и окружающей среде.

При выявлении правонарушителей следует обращаться в органы Нацполиции (телефон 102).

Напомним, в Киеве работает онлайн-карта контроля качества воздуха.

Кроме того, в киевских дворах устанавливают контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов.

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