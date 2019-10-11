Происшествия

Без комментариев: в Харькове чиновники замалчивают ЧП во время урока

В пятницу, 11 октября, в 121-й школе города Харькова произошел опасный инцидент. В одном из классов прямо на уроке начал обваливаться потолок. Тяжелая, длинная конструкция упала на учительский стол, чудом не убив и не ранив никого из детей. Фотография происшествия была выставлена на одном из харьковских сайтов с подписью: «Вроде никого не прибило». Ранее «ФАКТЫ» писали о жестоком избиении школьника в Мариуполе.

Однако комментировать происшествие никто не спешит. Все чиновники от образования, словно сговорившись, отсылают журналистов за комментариями в другие инстанции.

— У нас учебный процесс, мы ничего не знаем, — заявили «ФАКТАМ» в приемной директора 121-й школы. — Да, что-то такое произошло в восьмом кабинете, но что именно, мы не в курсе. А директор наша Виктория Горовая на выезде в управлении образования.

— Мы вам комментарий дать не можем, а наш начальник на выезде и не известно, когда будет, — ответили «ФАКТАМ» в районном отделе образования Индустриального района Харькова, к которому относится 121-я школа.

— Кто ж вам по телефону что скажет? — удивилась нашей просьбе о комментарии главный специалист общего отдела Департамента образования Харькова Анна Зайкина. — Обращайтесь в нашу пресс-службу. Телефон их я вам, правда, не дам. Мы же с ними только по внутреннему номеру общаемся.

Через пять минут выяснилось, что пресс-службы у Департамента образования нет. По тому, как тщательно скрывают подробности происшествия все причастные, закрадывается подозрение, что у них есть на это веская причина.

«ФАКТЫ» будут следить за развитием событий и служебным расследованием этого инцидента.

Ранее «ФАКТЫ» писали о случае буллинга в школе под Киевом.

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