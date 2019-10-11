День защитника Украины 2019: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В понедельник, 14 октября, отмечают День защитника Украины.

«ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки, чтобы вы смогли поздравить наших защитников и защитниц.

Искренне хочу поздравить вас с Днем защитника Украины. Этот праздник вобрал в себя богатые и славные казацкие традиции. Он олицетворяет мужество и героизм защитников и защитниц родной земли на протяжении всей многовековой украинской истории. В этот светлый день желаю счастья, семейного уюта, казацкого здоровья, неисчерпаемой энергии и мира!

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Сегодня праздник у всех тех, кто защищает Украину. Вы — опора государства. Покой наших домов, спокойствие близких — в ваших надежных, сильных руках. Примите поздравления с лучшими пожеланиями: добра, светлого настроения, профессиональных успехов!

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Поздравляю с Днем защитника Украины и хочу пожелать уверенно стоять на страже безопасности и мирного покоя государства, защищать свой народ от гнева и вмешательства врагов, никогда не переставать воспитывать в себе силу воли и мужества, проявлять в любом деле отвагу и свой героизм.

Напомним, ранее бойцы ВСУ, которые держат оборону на Донбассе, рассказали, чем грозит отвод сил от линии разграничения.

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