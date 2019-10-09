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Будет очень плохо: бойцы на передовой рассказали, что думают об отводе войск (видео)
Бойцы ВСУ, которые держат оборону на Донбассе, рассказали, чем грозит отвод сил от линии разграничения. Об этом сообщается в Twitter издания «Радио Свобода».
Военнослужащие негатив относятся к процессу отвода войск на Донбассе. Они говорят: «Будет очень плохо».
Военные обосновывают это тем, что местные жители боятся появления так называемого «ополчения». Такие прецеденты уже были в прошлом и, скорее сего, повториться при нынешнем отводе войск. Боевики сразу же займут позиции, с которых отойдут украинские военнослужащие.
Думки військових щодо розведення сторін у Золотому… pic.twitter.com/Efcqgf4ydW— Радіо Свобода (@radiosvoboda) 9 октября 2019 г.
Ранее сообщалось, что какие территории и населенные пункты откажутся после отвода войск в «серой зоне». При этом к линии разграничения стягивают полицию — именно она должна обеспечить безопасность мирных жителей.
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