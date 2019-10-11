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Мир

В торговом центре Манчестера мужчина с ножом напал на посетителей (видео)

16:58 11 октября 2019 97
Задержание злоумышленника
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В торговом центре британского города Манчестер вооруженный ножом мужчина напал на посетителей, стараясь, как утверждают очевидцы, ранить как можно больше народа. Как пишет издание Daily Mail, пострадали не менее пяти человек. Нападавший арестован. Видео его задержания попало в сеть.

Все посетители торгового центра Arndale были эвакуированы.

В 2017 году в Манчестере произошел один из крупнейших терактов в истории Великобритании: смертник привел в действие взрывное устройство во время концерта на стадионе Manchester Arena, в результате чего погибли 22 человека.

Ранее в немецком городе Галле произошло нападение на синагогу.

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