- 18:36 Дело о пожаре в «Токио Стар»: объявили еще одно подозрение и опознали погибшего
- 18:21 Масштабный пожар в Киеве: квартира и пять балконов уничтожены за 20 минут
- 17:57 Большинство украинцев не хотят особого статуса для Донбасса — данные опроса
- 17:56 «Отвода войск боевиков в ближайшее время не будет. Это невыгодно России», — генерал
- 17:47 В честь Международного дня девочек Меган Маркл показала видео с самой собой в детстве
- 17:30 В Харькове полиция нашла под мостом бывшего налоговика, прикованного к столбу
- 17:20 Отпуск закончен: сияющая королева Елизавета пришла в гости к ветерану, но отказалась от чая
- 17:06 У украинских морпехов снова потеря — в Днепре умер боец, раненный на Донбассе 8 октября
- 16:59 Зеленский назвал не выгодным Украине закрытое авиасообщение с РФ
- 16:58 В торговом центре Манчестера мужчина с ножом напал на посетителей
- 16:55 В Украине упразднили проверку знания украинского языка будущими чиновниками
- 16:45 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
В торговом центре Манчестера мужчина с ножом напал на посетителей (видео)
В торговом центре британского города Манчестер вооруженный ножом мужчина напал на посетителей, стараясь, как утверждают очевидцы, ранить как можно больше народа. Как пишет издание Daily Mail, пострадали не менее пяти человек. Нападавший арестован. Видео его задержания попало в сеть.
Multiple people injured in stabbing attacks at Manchester shopping centre pic.twitter.com/LqNhJXQT3d— Flint Bedrock (@flintbedrock) October 11, 2019
Все посетители торгового центра Arndale были эвакуированы.
В 2017 году в Манчестере произошел один из крупнейших терактов в истории Великобритании: смертник привел в действие взрывное устройство во время концерта на стадионе Manchester Arena, в результате чего погибли 22 человека.
Ранее в немецком городе Галле произошло нападение на синагогу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!