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Мир

В Германии в самый важный иудейский праздник неизвестные открыли стрельбу возле синагоги

15:14 9 октября 2019 95
Оцепление полиции
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В немецком городе Галле неизвестные бросили ручную гранату открыли стрельбу на еврейском кладбище возле синагоги. По меньшей мере два человека были убиты, есть раненые.

Вооруженные автоматом преступники скрылись на автомобиле. Ведутся их розыски. По некоторым данным, один человек задержан.

Трагедия произошла во время празднования Йом-Кипур — самого важного иудейского праздника.

Жителей города попросили не выходить на улицу в целях безопасности. Центральный вокзал Галле закрыт в связи с следственными мероприятиями.

Ранее мужчина устроил резню в полицейском управлении Парижа.

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