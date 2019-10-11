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Происшествия

Дело о пожаре в «Токио Стар»: объявили еще одно подозрение и опознали погибшего

18:36 11 октября 2019 177
токио стар
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе сообщили о подозрении еще одной сотруднице отеля «Токио Стар», в котором во время пожара погибло 9 человек. Как сообщили в прокуратуре Одесской области, подозрение в нарушении правил пожарной безопасности объявлено дежурной, которая в ту злосчастную ночь фактически выполняла функции администратора гостиницы.

«30-летняя Оксана Ижак дежурила в ночную смену в момент пожара. Вместе с другими фигурантами ее подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что на рабочем месте — в помещении рецепции отеля — сотрудница должна была следить, в частности, за работой пульта пожарной сигнализации и при поступлении сигнала о пожаре безотлагательно сообщать в ГСЧС.

Также в прокуратуре заявили о том, что идентифицирована девятая жертва пожара. «Это житель Харькова, 1984 года рождения — последний идентифицированный, не считая девочки, по которой генетическая экспертиза еще не завершена», — сообщили в ведомстве.

Заметим, что до сих пор не завершена экспертиза останков 10-летней жительницы Сум, находившейся в гостинице вместе с родителями. Мать ребенка погибла, а отцу удалось спастись.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что оставшимся в живых пострадавшим в результате пожара в отеле «Токио Стар» выделили компенсацию.

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