Изощренные пытки и шантаж: стало известно, как «вора в законе» Гули пытались сломать в колонии

Мир

В середине 2000-х годов сотрудники силовых структур пытали и шантажировали «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули), отбывавшего в то время наказание в колониях Азербайджана. Такими методами на авторитета хотели «повесить» нераскрытые уголовные дела, пишет Ura.ru.

Сообщается, что Салифов попал в колонию в 1995 году — его осудили на 10 лет лишения свободы, затем этот срок увеличился почти в три раза. За время, проведенное за решеткой, Гули несколько раз подвергался давлению со стороны силовиков. Вора несколько раз пытали, пытаясь выбить из него признательные показания даже за те преступления, которых он не совершал. Например, Салифова хотели сделать виновным в убийстве азербайджанского журналиста Эльмара Гусейнова в 2005 году, однако авторитет не подписал признание, которое, вероятно, обернулось бы для него пожизненным сроком.

Помимо физического воздействия, к Гули применяли шантаж. Оперативники пытались надавить на вора, арестовав его брата Мушвига Салифова, который не был связан с преступным миром. Попытка силовиков оказалась неудачной, поэтому уже в конце 2005 года ряд известных женщин Азербайджана обвинили Гули в изнасиловании. Они утверждали, что Салифов несколько раз «заказывал их доставку в тюрьму», где их насиловали заключенные. Суд добавил вору 15 лет заключения, однако уже через год Гули оправдали и сняли обвинение. В 2017 году авторитет вышел на свободу.

Считается, что силовики оказывали давление на Салифова сообща с представителями криминального мира. Первые хотели получить таким образом повышение, а вторые — устранить мощного конкурента в преступной среде.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Лоту Гули объявлена настоящая охота, негласным заказчиком которой выступил отбывающий срок в кубанской колонии «босс всех боссов» Захарий Калашов (Шакро Молодой). Противники азербайджанского авторитета теперь рассчитывают убрать его физически с помощью киллеров или хотя бы устранить на время руками спецслужб.

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