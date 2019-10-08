Пытались нанять киллера: над «вором в законе» Лоту Гули нависла опасность

Мир

На влиятельного азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова по кличке Лоту Гули объявлена настоящая охота, негласным заказчиком которой выступил отбывающий срок в кубанской колонии «босс всех боссов» Захарий Калашов (Шакро Молодой). Об этом пишет «Прайм Крайм».

По информации издания, бывший вор в законе № 1 бросил все силы на устранение конкурента в борьбе за криминальный трон. Не сумев лишить Гули титула «законника» по понятиям после инцидента с Квежовичем, которого избили в присутствии Салифова, противники азербайджанского авторитета теперь рассчитывают убрать его физически с помощью киллеров или хотя бы устранить на время руками спецслужб.

С этой целью преемник Шакро «вор в законе» Бадри Кутаисский (Бадри Когуашвили) на днях тайно посетил Стамбул, где помимо переговоров с сочувствующими ему земляками Рамазом, Асланом, Зурой и Гишашо встречался в том числе с лидером турецкого преступного мира Седатом Пекером.

По данным источника издания, Бадри, официально представляя интересы Шакро, небезвозмездно предложил Пекеру свою дружбу в обмен на его поддержку против Гули. Однако турецкий мафиози не только отказался участвовать в заговоре, но и довел эту информацию до Салифова, который несколькими днями ранее покинул Турцию и перебрался в Катар.

При этом источник утверждает, что Пекер — не единственный, с кем, вне воровского мира, обсуждалось устранение Гули.

«Наряду с этим, как более гуманный, рассматривается вариант — позвать Гули на сходку в Грецию и, как находящегося в международном розыске, сдать властям», — утверждается в публикации «Прайм Крайм».

Издание даже приводит имена конкретных сотрудников полиции Греции, на которых была бы возложена эта задача. В частности, упоминается директор подразделения по охране границы Аристидис С. и сотрудница греческого Интерпола по линии организованной преступности Димитра Каракоста.

О том, что передвижения Бадри за границей находится под контролем силовиков свидетельствует тот факт, что держатель российского «общака» получил на все время своего зарубежного турне разрешение нарушать надзор и не отмечаться.

Впрочем, как фиксируют эксперты, желающих открыто выступить против Гули в криминальной войне на стороне Калашова, не так много.

«Большинство просто жалеет Бадри за то, что дал себя в это втянуть, став заложником планов Шакро, но разделить его участь желанием не горит», — констатирует издание.

Ранее за голову Гули конкуренты назначили вознаграждение в 1 миллион долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство внутренних дел России насчитало 432 активных «вора в законе». 318 из них сейчас находятся на свободе, 114 — сидят, 31 человек под следствием и еще 19 «законников» в розыске.

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