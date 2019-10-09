Мир

Скандал в РФ: высокопоставленных офицеров Росгвардии обвинили в связях с главой воровского мира

Высокопоставленных офицеров Росгвардии обвинили в связях с 66-летним королем российского преступного мира, «боссом всех боссов» Захарием Калашовым, более известным как «вор в законе» Шакро Молодой. Информацию о том, что силовики покровительствовали известному мафиози, обнародовали бойцы отряда «Булат» в обращении к генеральному прокурору Юрию Чайке, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову. О появлении письма сообщает Telegram-канал Baza.

В обращении утверждается, что заместитель командира «Булата» подполковник Алексей Касьян был одним из участников перестрелки возле ресторана Elements на Родчельской улице в Москве, которая произошла в декабре 2015 года. Конфликт разразился из-за того, что приспешники Шакро Молодого вымогали восемь миллионов рублей у владельцев Elements.

Как утверждают авторы письма, в момент вооруженного конфликта Алексей Касьян, который в тот момент являлся действующим капитаном спецназа ФСКН, охранял правую руку Шакро Молодого — криминального авторитета Андрея Кочуйкова (известен в уголовных кругах как Итальянец).

«Действительно, на видеокадрах, сделанных камерой наружного наблюдения, рядом с Итальянцем постоянно находится человек очень похожий на спецназовца Касьяна. Почему он не был привлечен к уголовной ответственности, остается загадкой, ответ на которую просят дать авторы письма», — указывают авторы канала Baza.

Алексей Касьян попал в Росгвардию после того, как ФСКН была расформирована. Если верить авторам обращения, офицер до сих пор является активным членом преступной группировки «присевшего» Шакро Молодого. Более того, Касьян, якобы, организовал состоящую из офицеров «Булата» банду, которые прислуживают бандитам за денежное вознаграждение.

«Авторы письма сообщают конкретные факты преступлений, совершенные спецназовцами Касьяна. Так 19 сентября 2019 года в раздевалке на базе „Булата“ произошел конфликт между двумя бойцами, членами банды Кочминым и Боридько. В результате Кочмин из штатного пистолета „Глок“ ранил в ногу Боридько. Алексей Касьян скрыл факт этой перестрелки и не сообщил о ней ни в Следственный комитет, ни командованию. С пострадавшим Боридько порешали не по уставу, а по воровским понятиям, как и положено в банде, компенсировав ему ущерб», — сообщает Baza.

Представители Росгвардии появление скандального обращения пока не прокомментировали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на влиятельного азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова по кличке Лоту Гули объявлена настоящая охота, негласным заказчиком которой выступил отбывающий срок в кубанской колонии «босс всех боссов» Захарий Калашов (Шакро Молодой).

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