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Калифорния в огне: из-за масштабных пожаров эвакуированы 100 тысяч человек (видео)
В США, в южной части Калифорнии горит лес, огонь приближается к мегаполису Лос-Анджелес. Срочно эвакуируют около 100 тысяч человек.
Как сообщает Reuters, пламя вспыхнуло в ночь на четверг, 10 октября. Днем в пятницу огонь охватил более 30 квадратных километров. Пламя быстро распространилось из-за сухой погоды и ветра.
«В пятницу в предгорьях и каньонах вдоль северной окраины Лос-Анджелеса разгорелся сильный лесной пожар, который охватил дома и закрыл дороги», — сказано в сообщении.
По данным агенства, в результате лесного пожара погиб один человек, у которого случился сердечный приступ. В пригороде Лос-Анджелеса огонь уничтожил городок из домов на колесах. Десятки людей пострадали.
Большая часть штата осталась без света — от электроснабжения отключили 20 тысяч помещений в Лос-Анджелесе и графствах Сан-Бернандино и Керг. Подачу тока также прекратили на север штата и в части Сан-Франциско.
A wildfire that began in Sylmar spread into the Porter Ranch area overnight, forcing evacuations and threatening neighborhoods. https://t.co/OTz9edILp2 #SaddleridgeFire pic.twitter.com/X2DuVg7zlR— NBC Los Angeles (@NBCLA) October 11, 2019
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабных лесных пожарах, которые охватили сразу нескольких регионов России. Летом этого года от огня пострадали леса в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, в Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком автономном округе.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!