Участники «Танців з зірками» сойдутся в «Битве за жизнь» (фото)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 13 октября, состоится восьмой прямой эфир «Танців з зірками» («1+1»). Он пройдет под темой «Битва за жизнь». Участники будут демонстрировать на паркете только танцы бальной программы, а пары, которые по результатам голосования телезрителей попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте.

Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, к которым на этот раз присоединится легенда проекта, балетмейстер и народный артист Украины Григорий Чапкис. Именно он был одним из членов жюри «Танців з зірками» тринадцать лет назад.



*Григорий Чапкис

Ведущими балкона, которые будут встречать звезд после выступлений, станут шоумен Потап вместе со своим одиннадцатилетним сыном Андреем.

— Мы с сыном ничего не понимаем в искусстве бальных танцев, поэтому очень надеемся на судей, а сами будем на одной волне со зрителями, которые, как и мы, не профессионалы, — сказал Потап, который представит новую лирическую песню «CHINA».

В восьмом эфире звезды впервые покажут всю свою техническую подготовку в танцах.

— Зрители смогут убедиться в мастерстве своих фаворитов, — сказал «ФАКТАМ» руководитель проекта Владимир Завадюк. — Это будет настоящая битва за жизнь и шанс доказать, что они достойны финала.

Актер Алексей Яровенко, который в прошлом эфире признался, что он хотел покинуть шоу и решил остаться, чтобы не подвести свою партнершу Алену Шоптенко, решил удивить зрителей отменной хореографией. Пара станцует страстное танго. Актриса Ксения Мишина попытается выступить со своим партнером Женей Котом в комических амплуа, танцуя эффектный джайв. Олимпийская призерка Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым будут зажигать зал карнавальной самбой.

О том, чем запомнился зрителям предыдущий, седьмой, прямой эфир шоу, читайте здесь.

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