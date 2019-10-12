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Политика

Экс-министра времен Януковича вызвали в ГПУ

11:49 12 октября 2019 80
Елена Лукаш
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш была вызвана на допрос в Генеральную прокуратуру Украины на 17 октября. Это следует из повестки, скан-копию которой Лукаш выложила на своей странице в Facebook.

В повестке указано, что экс-министра вызывают к старшему следователю по особо важным делам Генпрокуратуры Юрию Кривобоку «для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщения об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемой» в рамках расследования уголовного производства от 20 мая 2014 года.

Лукаш прокомментировала эту повестку, дав понять, что придет на допрос, и заверив, что никуда не уезжает.

«Испытывая непреодолимое желание помочь ГПУ и ее новому руководству, сообщаю, что являться и говорить буду даже чаще, чем вам бы хотелось, … никуда не уезжаю, … в суд за санкциями ходить не надо, сама все открою, … ко всему готова, всегда на связи, на следственные действия можно вызывать по любым контактам. Даже тут в комментариях», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», уголовное производство в отношении Лукаш открыто в 2014 году. Она подозревается в хищении денежных средств и служебном подлоге. Лукаш работала министром юстиции в 2013—2014 годах.

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