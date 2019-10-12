Чтобы отбить жертву от стаи бродячих псов, полтавские патрульные применили газовые баллончики

Происшествия

12 октября около 5 часов утра женщина, проходившая мимо пруда на улице Леси Украинки в Полтаве, увидела, как на впереди идущего человека напала стая собак. Случайная свидетельница этого срочно набрала 102.

«Только благодаря этой неравнодушной полтавчанке потерпевшую удалось спасти, — рассказала „ФАКТАМ“ руководитель пресс-службы патрульной полиции Полтавы Екатерина Григоренко. -Уже через несколько минут после поступившего сигнала дежурный экипаж прибыл на место происшествия. Инспекторы пошли на лай собак и в зарослях увидели женщину, которую терзали разъяренные псы. Так просто отдавать свою добычу они не хотели, поэтому начали бросаться на полицейских. Собак было семеро, а инспекторов трое. Чтобы отогнать их от жертвы, патрульным пришлось применять газовые баллончики».

Потерпевшая была неконтактна и объяснить, что спровоцировало агрессию стаи бродячих животных, не могла. До приезда «скорой» патрульные оказали ей первую медицинскую помощь. С многочисленными рваными ранами полтавчанка доставлена в больницу. Ей 25 лет.

Как писали «ФАКТЫ», в Мариуполе агрессивный пес держит в страхе всю улицу. Недавно он порвал мужчине лицо и шею.

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