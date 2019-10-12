Японию накрыл тайфун «Хагибис»: впечатляющее видео непогоды

Мир

В Японии разбушевался мощнейший тайфун «Хагибис». По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали из-за стихии. Многие районы страны затоплены и лишены электричества.

Японское метеорологическое агентство предупредило, что ветер со скоростью 180 км/ч может вызвать дальнейшее наводнение и оползни. Власти выпустили рекомендации по эвакуации в районах с повышенным риском, сообщает Укринформ.

Авиарейсы и поезда в этих районах были отменены, магазины и заводы — закрыты. Тайфун «Хагибис» приближается к центральной части Японии и к Токио. Десятки тысяч жителей остались без электричества.

К столице Японии тайфун приблизится в ночь с субботы на воскресенье, но уже вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении.

По данным национального метеорологического управления страны, тайфун обрушится в столицу в ближайшие несколько часов. Власти страны уже объявили в связи с ударом стихии максимальный — пятый — уровень угрозы и призвали людей к скорейшей эвакуации.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании экстренного штаба при своей канцелярии по противодействию стихийному бедствию отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для защиты человеческих жизней от тайфуна «Хагибис».

Как писали «ФАКТЫ», недавно произошло сильнейшее наводнение на юго-востоке Испании, начавшееся после сильных ливней. Тогда улицы и дороги превратились в реки.

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