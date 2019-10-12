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Японию накрыл тайфун «Хагибис»: впечатляющее видео непогоды
В Японии разбушевался мощнейший тайфун «Хагибис». По крайней мере два человека погибли и еще 70 пострадали из-за стихии. Многие районы страны затоплены и лишены электричества.
Японское метеорологическое агентство предупредило, что ветер со скоростью 180 км/ч может вызвать дальнейшее наводнение и оползни. Власти выпустили рекомендации по эвакуации в районах с повышенным риском, сообщает Укринформ.
Авиарейсы и поезда в этих районах были отменены, магазины и заводы — закрыты. Тайфун «Хагибис» приближается к центральной части Японии и к Токио. Десятки тысяч жителей остались без электричества.
К столице Японии тайфун приблизится в ночь с субботы на воскресенье, но уже вызвал масштабные перебои в железнодорожном и авиационном сообщении.
По данным национального метеорологического управления страны, тайфун обрушится в столицу в ближайшие несколько часов. Власти страны уже объявили в связи с ударом стихии максимальный — пятый — уровень угрозы и призвали людей к скорейшей эвакуации.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании экстренного штаба при своей канцелярии по противодействию стихийному бедствию отдал распоряжение профильным министерствам и ведомствам сделать все необходимое для защиты человеческих жизней от тайфуна «Хагибис».
Как писали «ФАКТЫ», недавно произошло сильнейшее наводнение на юго-востоке Испании, начавшееся после сильных ливней. Тогда улицы и дороги превратились в реки.
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