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ДТЭК заявила о недостоверности информации о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове
Информация НКРЭКУ о злоупотреблениях в Бурштынском энергоострове недостоверна, ДТЭК настаивает на объективном расследовании с привлечением европейских экспертов. Об этом идет речь в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
11 октября на сайте НКРЭКУ была опубликована информация о якобы нарушениях конкуренции компанией ДТЭК «Западэнерго». Компания ДТЭК считает озвученные Регулятором обвинения безосновательными.
«Компания действует исключительно в рамках закона», — говорится в заявлении.
ДТЭК требует от НКРЭКУ обнародовать на сайте Регулятора мониторинг рынка, на который они ссылаются. А также привлечь к оценке ситуации в Бурштынском энергоострове независимых европейских экспертов.
«Мы готовы к диалогу со всеми заинтересованными сторонами. Также мы приветствуем обращение к словацкому регулятору. Считаем необходимым для НКРЭКУ также обратиться к румынскому и венгерскому регуляторам для объективной оценки поведения всех участников аукционов на доступ к межгосударственному сечению в Бурштынском острове», — подчеркнули в компании.
Фото Zaхіd.net
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