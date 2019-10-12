На охоте под Одессой подстрелили киевлянина

Происшествия

В полицию Белгород-Днестровского (Одесская область) из местной больницы поступило сообщение о том, что к ним с огнестрельным ранением доставлен 67-летний киевлянин.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что потерпевший с друзьями приехали из столицы в гости в Белгород-Днестровский район. Утром мужчины пошли на охоту. Когда они проходили вдоль лесополосы, один из охотников споткнулся и выстрелил. Пуля попала в грудь его товарища», — сообщил начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Вячеслав Барба.

Установлено, что все мужчины имеют разрешительные документы на оружие и разрешение на охоту. Сейчас оружие изъято, назначен ряд экспертиз. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Начато расследование, выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, неделю назад, 5 октября, в Воловецком районе Закарпатской области охотник нечаянно застрелил своего товарища.

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