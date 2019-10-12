Гандбольный «Мотор» потерпел обидное поражение в Лиге чемпионов

Спорт

В субботу, 12 октября, сильнейший гандбольный клуб Украины запорожский «Мотор» провел очередном матч на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

В рамках четвертого тура группы «В» подопечные Николая Степанца приехали в соседнюю Беларусь, где встретились с клубом «Мешков Брест», который так же, как и запорожцы, проиграли предыдущие три матча в сильнейшем клубном турнире Европы. Несмотря на соседство наших стран, ранее команды в официальных турнирах между собой не пересекались, проведя лишь один товарищеский матч в далеком уже 2014 году — тогда «Мотор» оказался сильнее (30:28).

На этот раз запорожцы были всерьез настроены добыть наконец первую победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. В первом тайме подопечные Николая Степанца действовали довольно уверенно, лишь раз позволив сопернику повести в счете, а так держали хозяев на расстоянии двух-трех мячей и ушли на перерыв при счете 19:16 в свою пользу.

Начало второго тайма осталось за хозяевами, которым удалось ликвидировать гандикап и не только сравнять счет, но и выйти вперед. Последние десять минут игрового времени игроки «Мешков Бреста» удерживали свое преимущество в один-два мяча и в итоге вырвали волевую победу — 33:31.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал литовец Айденас Малашинскас (9 мячей), у хозяев же наиболее точным оказался французский легионер Вильям Аккамбре (6 мячей).

В других матчах группы зафиксированы такие результаты: «Вардар» (Македония) — «Киль» (Германия) — 20:31, «Виве Кельце» (Польша) — «Монпелье» (Франция) — 27:29. Матч «Веспрем» (Венгрия) — «Порту» (Португалия) будет сыгран в воскресенье, 13 октября.

Положение команд: 1. «Киль» — 7 очков (4 матча), 2. «Монпелье» — 6 (4), 3. «Вардар» — 6 (4), 4. «Порту» — 4 (3), 5. «Виве Кельце» — 3 (4), 6. «Веспрем» — 2 (3), 7. «Мешков Брест» — 2 (4), 8. «Мотор» — 0 (4).

Следующий матч команда Николая Степанца проведет в субботу, 19 октября, когда вновь на выезде сыграет с португальским «Порту».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что запорожский «Мотор» проиграл на старте гандбольной Лиги чемпионов.

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