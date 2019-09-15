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Запорожский «Мотор» проиграл на старте гандбольной Лиги чемпионов
В воскресенье, 15 сентября, запорожский «Мотор» стартовал в групповом турнире гандбольной Лиги чемпионов.
Сильнейший клуб Украины гостил в Венгрии, где встречался с прошлогодним финалистом турнира — «Веспремом». Ранее команды четыре раза пересекались в самом престижном клубном турнире Европы, и трижды сильнее были именно венгры.
В первом тайме была равная игра — «Мотор» отпускал соперника в отрыв на два-три мяча, но затем сокращал отставание до минимума. Перед самым перерывом запорожцы пропустили несколько контратак, и на перерыв команды ушли при счете 17:13 в пользу венгров. Во втором же тайме борьбы, как таковой, не получилось. Хозяева лишь увеличивали свое преимущество, и финальная сирена зафиксировала победу «Веспрема» — 40:28.
Лучшими бомбардирами в составах своих команд стали Айденас Малашинскас у «Мотора» и Кент Робин Тоннесен у «Веспрема» — каждый отметился шестью точными бросками.
В других стартовых матчах группы В, где выступает «Мотор», были зафиксированы следующие результаты: «Монпелье» (Франция) — «Вардар» (Северная Македония) — 31:33, «Порту» (Португалия) — «Мешков Брест» (Беларусь) — 27:25.
Во втором туре будут сыграны следующие матчи: «Веспрем» — «Киль», «Мешков Брест» — «Монпелье» (21 сентября), «Вардар» — «Порту», «Виве Кельце» — «Мотор» (22 сентября).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины по гандболу поборется с Румынией, Польшей и Фарерскими островами за выход на чемпионат Европы.
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