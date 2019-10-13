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СМИ узнали, кого Зеленский может назначить новым послом Украины в США
Появляется все больше свидетельств того, что новым послом Украины в США станет Владимир Ельченко, нынешний постоянный представитель Украины при ООН, а до этого работавший послом в России (2010−2015) и послом в Австрии (2005−2007).
О том, что постпреду при ООН готовят новое место работы, сообщила украинская служба «Голос Америки». До этого версия о возможном назначении Ельченко звучала в украинских СМИ.
Во время пресс-марафона президент Зеленский упомянул, что уже определился с будущим послом в США, но фамилию называть не стал, сказав лишь, что этот человек хорошо знает ситуацию в Штатах.
Украина осталась без посла в США с июля 2019 года, когда Зеленский массово уволил дипломатических представителей. Попал в указ об увольнении и посол в Штатах Валерий Чалый. По одной из версий, новый президент был недоволен работой дипломата после переноса сроков визита в США.
В качестве замены Чалому рассматривались кандидатуры посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко и посла во Франции Олега Шамшура.
Фото 5.ua
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!