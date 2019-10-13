24.40 / 24.86 26.81 / 27.43
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

СМИ узнали, кого Зеленский может назначить новым послом Украины в США

7:28 13 октября 2019 73
ельченко
Инф. «ФАКТОВ»

Появляется все больше свидетельств того, что новым послом Украины в США станет Владимир Ельченко, нынешний постоянный представитель Украины при ООН, а до этого работавший послом в России (2010−2015) и послом в Австрии (2005−2007).

О том, что постпреду при ООН готовят новое место работы, сообщила украинская служба «Голос Америки». До этого версия о возможном назначении Ельченко звучала в украинских СМИ.

Во время пресс-марафона президент Зеленский упомянул, что уже определился с будущим послом в США, но фамилию называть не стал, сказав лишь, что этот человек хорошо знает ситуацию в Штатах.

Украина осталась без посла в США с июля 2019 года, когда Зеленский массово уволил дипломатических представителей. Попал в указ об увольнении и посол в Штатах Валерий Чалый. По одной из версий, новый президент был недоволен работой дипломата после переноса сроков визита в США.

В качестве замены Чалому рассматривались кандидатуры посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко и посла во Франции Олега Шамшура.

Фото 5.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Вор в законе

По понятиям: в Украине "раскороновали" известного "вора в законе" (фото)

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Усик – Уизерспун: полное видео боя

Усик – Уизерспун: полное видео боя

Денис Пушилин

В сети сообщили о задержании в России главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер