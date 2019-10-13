Политика

В США арестовали еще одного бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом Трампа

В США арестовали еще одного бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом Трампа Руди Джулиани. Под стражу взят 46-летний Андрей Кукушкин. Ранее по тому же делу были арестованы 47-летний Лев Парнас и 53-летний Игорь Фруман. Им предъявляют незаконное вложение средств зарубежных доноров в предвыборные кампании в США.

Кукушкина арестовали утром 10 октября в Сан-Франциско. Ожидается, что арестованного переведут в Нью-Йорк и уже там официально предъявят обвинения.

По информации газеты Slavic Sacramento, Кукушкин, Парнас, Фруман и еще один американский гражданин Дэвид Коррейя подозреваются в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США. Обвиняемые не могли не знать о федеральном законе, запрещающем предвыборные взносы от иностранных граждан. Тем не менее, упомянутая четверка взялась поспособствовать некоему российскому бизнесмену. По версии следствия, бизнесмен был готов передать крупную сумму кандидатам на выборах в Неваде, а взамен рассчитывал на лицензии для предприятий по производству марихуаны.

Кукушкину, Парнасу, Фруману и Коррее грозит до пяти лет лишения свободы. Такое максимальное наказание предусмотрено за нарушение запрета на иностранные пожертвования на избирательные кампании.

Как сообщали «ФАКТЫ», фигурантов дела арестовали в тот день, когда они хотели покинуть Штаты. Подробно об этом в материале «Помогавшие Джулиани и Трампу бизнесмены с украинскими корнями пытались бежать из США».

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