13 октября 2019

Надо же было такому случиться, что Международный день по снижению опасности стихийных бедствий пришёлся именно на 13-е (!) число октября. Учреждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году, он с 1999 года отмечается во всём мире ежегодно. Хотя, казалось бы, что там отмечать. Ведь стихийные бедствия от нас не зависят — возникают, когда хотят, и заканчиваются, когда нанесённый ими разрушительный ущерб порой даже исправить уже невозможно.

Разве в человеческих силах было повлиять на Великий ураган 1780 года (его ещё называют ураганом Сан-Калиостро), считающийся самым мощным и смертоносным в истории человечества? Обрушившись на острова Барбадос, Мартинику, Сент-Люсию, Антигуа и Сент-Китс, он до основания разрушал каменные дома, срывал с якорей большие корабли и разбивал их о скалы с такой силой, что тяжелые корабельные пушки летали по воздуху, как спички…

А знаменитое извержение вулкана Кракатау, которое в 1883 году буквально разнесло на мелкие кусочки большой вулканический остров в Зондском заливе — между островами Ява и Суматра!.. Возникшие в результате этого извержения волны семь (!) раз обошли вокруг Земли и образовали цунами высотой в 36 метров, которое обрушилось на побережье, унеся жизни более 200 тысяч человек. Это извержение вулкана называют самым мощным в истории человечества.

И, наконец, сильнейшее цунами, случившееся в Индийском океане относительно недавно, в 2004 году. Его магнитуда составляла 9 баллов по шкале Рихтера, а высота волны в зоне всплеска поднималась на уровень 30 метров! На побережье Таиланда, куда мы с детьми должны были в тот день прилететь, огромные пальмы, вырванные с корнем, плавали на высоте 3−4-этажных отелей вместе со слонами, судорожно пытавшимися хоботами зацепиться за устоявшие строения. Только благодаря (!) приступу аппендицита, случившегося у супруги перед нашим вылетом на Пхукет, мы остались в Киеве и не стали участниками тех памятных событий.

Периодически вспоминая о том случае, задумываюсь о том, как человек способен противостоять стихиям — и природным, и житейским, периодически обрушивающимся на наши головы. И в связи с этим порой хочу рассказать историю, услышанную в Таиланде, куда нам всё-таки через несколько лет после тех событий удалось попасть. Однажды на занятиях, проходивших на берегу океана, ученики спросили учителя, как мог на вершине одинокой пальмы оказаться большой камень. Для учителя этот вопрос оказался на удивление болезненным и личным. Дело в том, что в юности он, стремясь достичь успеха, завидовал всем и всему, что, на его взгляд, развивалось быстрее, чем он сам. Он даже позавидовал одной из юных, как и он сам тогда, пальм, которая в пальмовой роще на берегу океана росла быстрее всех, становясь с каждым днём всё краше и краше.

И решил он эту пальму погубить, взгромоздив на её макушку большой камень. А сам затем уехал в город искать счастье. Но лет через 10 вернулся домой, так ничего и не добившись в жизни и вынужденно устроившись учителем младших классов в местной школе. И вдруг на берегу океана вместо большой пальмовой рощи он увидел одно лишь дерево. Это была та самая, ''его'', пальма — с камнем на вершине. Несмотря на груз, который мог её погубить, она выросла пышной и красивой. А, когда на побережье обрушился сильный ураган, вырывавший с корнями все остальные деревья, ей одной удалось выстоять перед напором стихии.

- Тот случай стал для меня хорошим жизненным уроком, — сказал учитель примолкшим детям. — Только благодаря непомерному, как нам кажется, грузу на плечах и человек, и дерево способно выстоять во время стихии, ещё глубже пустив корни в землю…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.