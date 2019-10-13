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В Киеве до смерти забили молодого парня: фото и видео с места происшествия
В Киеве 13 октября на улице Панельная погиб молодой парень. Полицейские, которые изначально приехали на вызов о массовой драке, задержали несколько человек, которые могли видеть, что здесь произошло.
По словам полицейских и свидетелей, конфликт вспыхнул между несколькими людьми, причем в какой-то момент свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись. Прибывшие на место полицейские начали поиски участников драки и только потом обнаружили лежащего на тротуаре человека, пишет Информатор.
На месте смерти парня 1996 года рождения работала следственно-оперативная группа. Правоохранители проводили осмотр тела, а также опрашивали свидетелей случившегося и пытались узнать обстоятельства трагедии у другого участника конфликта.
Как писали «ФАКТЫ», на днях на Троещине произошла стрельба. Она последовала после жестокой массовой драки.
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