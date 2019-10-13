24.54 / 24.86 26.92 / 27.46
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Импорт электроэнергии из России уничтожит отечественную угольную отрасль, — экс-министр

10:50 13 октября 2019 82
электроэнергия
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Восстановление импорта электроэнергии из России приведет к уничтожению отечественной угольной отрасли. Об этом написал председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в своей колонке, оценивая последствия импорта электроэнергии из РФ.

«Второй результат — конец угледобычи в Украине. После того, как российский импорт начнет „заливать“ нашу страну, первой упадет государственная добыча угля. Сегодня себестоимость добычи на государственных шахтах достигает 4000 грн/т. Цена угля с поставкой из Роттердама, например, — около 1800 грн/т. Государственный уголь выкупается по цене 2500 грн/т. Убытки платим мы все в виде прямых дотаций из госбюджета на поддержку государственных шахт», — написал Плачков.

По его мнению, после открытия импорта электроэнергии из РФ государственный уголь уже никому не будет нужен и тысячи шахтеров лишатся работы.
«Около 31 000 шахтеров окажутся на улицах. Не исключено, что часть из них — на улицах правительственного квартала. Вслед за государственными предприятиями, частные шахты потеряют около трети объемов добычи. При этом финансовое состояние частных угольных компаний приблизится к критическому, и еще 10−15 тысяч шахтеров останутся без работы. Объем падения добычи угля составит до 7 млн т.», — прогнозирует Плачков.

Напомним, ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. Волынец напомнил, что «энергетическое оружие» в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России, который начался 1 октября, это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

Усик – Уизерспун: полное видео боя

Усик – Уизерспун: полное видео боя

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Вор в законе

По понятиям: в Украине "раскороновали" известного "вора в законе" (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер