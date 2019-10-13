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В Донецке прогремели два взрыва: среди пострадавших есть ребенок
В оккупированном Донецке 12 октября прогремел взрыв. На территории кладбища на окраине города сдетонировало неизвестное минно-взрывное устройство.
Случай еще раз подтвердил выводы ООН о высокой загрязненности минами оккупированных территорий. Расследование показало, что взрыв случился, когда на заминированный участок кладбища случайно зашли гражданские лица. Местные жители хотели убрать возле могил, пока стоит хорошая погода. В результате женщины 50 лет и 28-летний мужчина оказались в травматологии.
Еще один взрыв прогремел 12 октября в райцентре Старобешево, в 35 километрах от Донецка. Девятилетний мальчик гулял в лесополосе и наткнулся на тайник с боеприпасами. Когда ребенок попытался внимательнее рассмотреть находки, сработал запал к гранате. Ребенок получил серьезную травму руки.
Напомним, в ООН подсчитали, что на очистку от мин территорий Луганской и Донецкой областей понадобится более десяти лет и миллиарды долларов. Самыми опасными с точки зрения минной угрозы считаются окрестности Мариуполя, районы Луганской области, прилегающие к украинско-российской границе, лесопосадки возле Славянска и Краматорска.
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