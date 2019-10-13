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«Мисс Украина 2017» возмутила сеть своей реакцией на предложение руки и сердца (видео)
20-летняя «Мисс Украина 2017» Полина Ткач получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного — актера студии «Мамахохотала» Евгения Яновича.
«Как-то так. Я сказала…», — написала Полина в Instagram, добавив видео, на котором Янович делает ей предложение.
Интересно, что решил делать предложение актер во время выступления. Полина сидела в зрительном зале и не ожидала, что к ней подойдут с кольцом, букетом и станут на колено. Девушка расплакалась.
На короткой записи не видно, что ответила Полина, поэтому ее хейтеры возмутились.
«Довыбирается», — резюмировали они. По мнению злопыхателей, Полина унизила парня своим «кислым видом», поэтому останется старой девой.
Кстати, поклонники красавицы также против свадьбы. Они считают, что Янович «подставил» Ткач, а самой девушке еще рано замуж.
Позже Полина рассказала, что ответила отказом.
Напомним, что ранее Полина Ткач дала интервью «ФАКТАМ».
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