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Шоу-бизнес

«Мисс Украина 2017» возмутила сеть своей реакцией на предложение руки и сердца (видео)

13:15 13 октября 2019 320
Полина Ткач
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

20-летняя «Мисс Украина 2017» Полина Ткач получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного — актера студии «Мамахохотала» Евгения Яновича.

«Как-то так. Я сказала…», — написала Полина в Instagram, добавив видео, на котором Янович делает ей предложение.

Интересно, что решил делать предложение актер во время выступления. Полина сидела в зрительном зале и не ожидала, что к ней подойдут с кольцом, букетом и станут на колено. Девушка расплакалась.

На короткой записи не видно, что ответила Полина, поэтому ее хейтеры возмутились.

Ткач

Ткач

Ткач

«Довыбирается», — резюмировали они. По мнению злопыхателей, Полина унизила парня своим «кислым видом», поэтому останется старой девой.

Кстати, поклонники красавицы также против свадьбы. Они считают, что Янович «подставил» Ткач, а самой девушке еще рано замуж.

Позже Полина рассказала, что ответила отказом.

Напомним, что ранее Полина Ткач дала интервью «ФАКТАМ».

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