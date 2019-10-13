Украина

Украинские патриоты поздравили Донецк с Днем защитника Украины: в сети появились яркие фото

Украинские волонтеры поздравили жителей оккупированного Донбасса с праздником Покрова и Днем защитника Украины. По такому случаю из Марьинки в сторону Донецка был запущен огромный флаг Украины. Унесли флаг в небо синие и желтые гелевые шары.

Флаг уже был замечен над Петровским районом Донецка.

В соцсетях восхищаются креативом от украинских патриотов.

А враг уже попытался сбить шары и флаг, но, к счастью, неудачно.

Напомним, в прошлый раз в оккупированную Горловку флаг на сине-желтых шарах запускали ко Дню Независимости Украины. Враг пытался сбить шарики из тяжелого вооружения: гранатометов и пулеметов.

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