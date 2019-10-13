24.55 / 24.85 26.94 / 27.44
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Назревает скандал: Эрдоган принял в Стамбуле «депутатов» от оккупированного Крыма

14:50 13 октября 2019 274
Тейип Реджеп Эрдоган
Инф. «ФАКТОВ»

Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации «депутатов» из оккупированного Крыма. Об этом пишут российские СМИ.

Так, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два «депутата Госдумы» от оккупированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

Отметим, что ранее Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими оккупированный Крым.

Представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич прокомментировал визит в Турцию Бальбека и Поклонской.

«Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым готовит соответствующий запрос в Министерство иностранных дел Украины о принятии необходимых мер и работе с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборационистов в международных мероприятиях и предотвращению признания попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене», — говорится в заявлении на сайте представительства.

В МИД Украины выразили обеспокоенность из-за встречи «депутатов» от аннексированного РФ Крыма с президентом Турции Эрдоганом, пишет «Украинская правда».

«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посла Турции в Украине приглашены в МИД», — заявили в ведомстве.

Как писали «ФАКТЫ», в начале года президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову придумать, как пригласить в аннексированный Крым турецкого лидера Эрдогана, который ранее заявлял, что его страна никогда не признает оккупацию украинского Крыма.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Покров Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

Марго Овсянникова

Российскую певицу жестоко избили на корпоративе (видео)

Усик – Уизерспун: полное видео боя

Усик – Уизерспун: полное видео боя

Тина Кароль

Очень смело: Тина Кароль показала обнаженную грудь (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер