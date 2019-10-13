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Назревает скандал: Эрдоган принял в Стамбуле «депутатов» от оккупированного Крыма
Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации «депутатов» из оккупированного Крыма. Об этом пишут российские СМИ.
Так, в составе российской делегации, торжественно принятой президентом Турции Реджепом Эрдоганом, находились два «депутата Госдумы» от оккупированного Крыма: Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.
Отметим, что ранее Анкара отказывалась на официальном уровне встречаться с лицами, представляющими оккупированный Крым.
Представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич прокомментировал визит в Турцию Бальбека и Поклонской.
«Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым готовит соответствующий запрос в Министерство иностранных дел Украины о принятии необходимых мер и работе с иностранными партнерами по недопущению участия коллаборационистов в международных мероприятиях и предотвращению признания попытки аннексии АР Крым и города Севастополь Российской Федерацией на международной арене», — говорится в заявлении на сайте представительства.
В МИД Украины выразили обеспокоенность из-за встречи «депутатов» от аннексированного РФ Крыма с президентом Турции Эрдоганом, пишет «Украинская правда».
«Информация о встрече президента Эрдогана с политиками, незаконно избранными на оккупированной территории Украины, вызывает беспокойство. Украина уже направила ноту протеста Турции через эту встречу. Посла Турции в Украине приглашены в МИД», — заявили в ведомстве.
Как писали «ФАКТЫ», в начале года президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову придумать, как пригласить в аннексированный Крым турецкого лидера Эрдогана, который ранее заявлял, что его страна никогда не признает оккупацию украинского Крыма.
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