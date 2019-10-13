Стиль жизни

Чтобы не помять и сэкономить место: видео с лайфхаками, как правильно складывать вещи

В соцсети Facebook набирает популярность видео, опубликованное в аккаунте Blossom. В нем демонстрируется, как надо правильно складывать вещи для хранения, чтобы они не мялись и занимали поменьше места в шкафах. Ведь как обидно бывает, когда на хорошо отглаженной вещи появляются складки и заломы только потому, что ее неправильно сложили.

Так, в ролике предлагается способы складывания футболок, натяжных простыней, полотенец, худи, джинсов, рубашек, джемперов и так далее.

Так, например, если вам нужно сэкономить место, джинсы лучше не вешать в шкаф, а свернуть определенным образом в рулон. А полотенца можно свернуть по примеру спа-салонов и отелей.

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