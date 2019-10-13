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Синоптики сделали важное предупреждение для украинских водителей
В понедельник, 14 октября, в центральной и восточной частях Украины ожидается сильный туман с видимостью 200−500 м. В связи с этим в Украинском Гидрометцентре объявили І уровень опасности «желтый». Напомним, ранее синоптики предупреждали киевлян о сильном ветре.
«14 октября ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман, видимость 200−500 м», — говорится в сообщении УНН.
Всю следующую неделю в Украине будет преобладать сухая малооблачная теплая октябрьская погода.
Как сообщали «ФАКТЫ», 13, 14 и 15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей «бабье лето» будет сопровождаться чрезвычайной пожарной опасностью.
А народные синоптики прогнозируют, что бабье лето будет коротким, а уже ноябрь начнется с затяжных дождей. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».
Фото из открытых источников
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.