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Украина

Синоптики сделали важное предупреждение для украинских водителей

15:22 13 октября 2019 68
Туман в городе
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 14 октября, в центральной и восточной частях Украины ожидается сильный туман с видимостью 200−500 м. В связи с этим в Украинском Гидрометцентре объявили І уровень опасности «желтый». Напомним, ранее синоптики предупреждали киевлян о сильном ветре.

«14 октября ночью и утром в южных, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях туман, видимость 200−500 м», — говорится в сообщении УНН.

Всю следующую неделю в Украине будет преобладать сухая малооблачная теплая октябрьская погода.

Как сообщали «ФАКТЫ», 13, 14 и 15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей «бабье лето» будет сопровождаться чрезвычайной пожарной опасностью.

А народные синоптики прогнозируют, что бабье лето будет коротким, а уже ноябрь начнется с затяжных дождей. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «В Украину вернется бабье лето: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время».

Фото из открытых источников

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