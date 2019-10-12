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Украина

Поберегись: ГосЧС предупредила киевлян о сильном ветре

14:16 12 октября 2019 2
ветер
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 12 октября, несмотря на довольно теплую погоду, в Киеве ожидается сильный ветер. Официальное предупреждение опубликовано на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, по Киеву в ближайший час и до конца суток 12 октября порывы ветра 15−18 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, 12, 13, 14 и 15 октября в Донецкой, Запорожской, Одесской, большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Вместе с тем, синоптик Наталья Диденко пишет в Facebook, что в воскресенье, 13 октября, в Украине будет прекрасная погода. Температура воздуха в течение дня составит + 18 + 23 градуса.

Антициклон Lisbeth с центром над Черным морем принесет во все области Украины малооблачную солнечную погоду и немного «приструнит» юго-западный ветер до умеренного и даже слабого.

В Киеве 13 октября будет солнечно и тепло, около 20 градусов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, когда в Украине начнутся дожди и заморозки.

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