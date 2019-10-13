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Мир

В России наказали участника акции против назначения экс-главаря боевиков «ДНР» мэром города

15:54 13 октября 2019 274
Экс-главарь ДНР Трапезников
Инф. «ФАКТОВ»

Суд в российской Элисте наказал штрафом одного из участников митингов против назначения мэром бывшего главаря т.н. «ДНР» Дмитрия Трапезникова. По решению местной Фемиды журналист Бадма Бюрчиев должен внести в бюджет 20 тысяч рублей.

При этом на суде журналист заявил, что не был организатором акции, а ее участники собрались самостоятельно, организовавшись в соцсетях.

Как сообщает Радио Свобода, в ближайшее время суд должен принять решение о наказании для еще двоих участников несанкционированного митинга.

Трапезников был назначен исполняющим обязанности мэра Элисты в конце сентября. Местные жители назвали это назначение незаконным и начали протестовать. На одной из таких акций к Трапезникову неожиданно обратились на украинском языке. По словам активиста, он сделал это, чтобы показать: калмыкам не удастся сохранить национальную идентичность, если ими будут «править» такие люди.

К тому же местные жители подозревают бывшего дончанина в том, что он не сдал паспорт Украины.

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