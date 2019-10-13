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В России наказали участника акции против назначения экс-главаря боевиков «ДНР» мэром города
Суд в российской Элисте наказал штрафом одного из участников митингов против назначения мэром бывшего главаря т.н. «ДНР» Дмитрия Трапезникова. По решению местной Фемиды журналист Бадма Бюрчиев должен внести в бюджет 20 тысяч рублей.
При этом на суде журналист заявил, что не был организатором акции, а ее участники собрались самостоятельно, организовавшись в соцсетях.
Как сообщает Радио Свобода, в ближайшее время суд должен принять решение о наказании для еще двоих участников несанкционированного митинга.
Трапезников был назначен исполняющим обязанности мэра Элисты в конце сентября. Местные жители назвали это назначение незаконным и начали протестовать. На одной из таких акций к Трапезникову неожиданно обратились на украинском языке. По словам активиста, он сделал это, чтобы показать: калмыкам не удастся сохранить национальную идентичность, если ими будут «править» такие люди.
К тому же местные жители подозревают бывшего дончанина в том, что он не сдал паспорт Украины.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!