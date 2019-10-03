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- 17:03 Ради изгнания экс-главаря боевиков «ДНР» Трапезникова калмыки заговорили по-украински
Ради изгнания экс-главаря боевиков «ДНР» Трапезникова калмыки заговорили по-украински (видео)
В российском городе Элиста проходят акции протеста против назначения главой местной администрации Дмитрия Трапезникова, бывшего главаря боевиков «ДНР». Об этом сообщает портал «Стожари».
Во время протестов в столице Калмыкии к Трапезникову неожиданно обратились на украинском языке. Это было продиктовано опасениями за то, что калмыкам не удастся сохранить национальную идентичность, если им назначают таких «правителей».
«Хочу обратиться к Трапезникова на ненавистном ему на украинском языке… Вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту и Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык», — заявил сказал один из участников протеста.
Demonstration in Elista, Kalmikiya against newly appointed head of city administration Trapeznikov (ex-chief of DNR). Speaker in Ukrainian: You hate Ukrainian language there, and you came to hate Kalmyk language here https://t.co/qMKPBUuemk via @herooftheday10 pic.twitter.com/DQ1Waayt4Q— Liveuamap (@Liveuamap) 3 октября 2019 г.
Как сообщалось ранее, в Калмыкии бывшего чиновника оккупационной администрации «ДНР» Трапезникова подозревают в том, что он не сдал украинский паспорт.
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