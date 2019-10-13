- 17:15 Выпала с балкона: в Киеве трагически погибла пожилая женщина
- 17:11 Участники «Танців з зірками» сойдутся в «Битве за жизнь»
- 16:59 Тайфун "Хагибис" в Японии: число жертв стихии значительно возросло
- 16:54 15 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский хирург Ольга Горбатюк
- 16:42 В Киеве горе-воры взорвали банкомат
- 16:31 Российская авиация разбомбила 4 больницы в Сирии, — The New York Times
- 16:16 Гороскоп на 14 октября для всех знаков зодиака
- 15:57 Ракетный эсминец НАТО вошел в Одесскую гавань
- 15:54 В России наказали участника акции против назначения экс-главаря боевиков «ДНР» мэром города
- 15:32 Авто слетело с моста на железную дорогу: детали и фото жуткого ЧП под Кропивницким
- 15:22 Синоптики сделали важное предупреждение для украинских водителей
- 15:11 Мнение, что все футболисты бухают, нюхают дрянь и трахают все, что движется, — ошибочно, — Гари Линекер
В Киеве горе-воры взорвали банкомат (фото)
В Киеве неизвестные взорвали банкомат и пытались похитить оттуда кассеты с наличными. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.
«Неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег. Вследствие взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел по улице Королева. Следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу — по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как писали «ФАКТЫ», в ночь с 28 на 29 августа двое неизвестных в Днепре разбили витрину магазина «М'ясо сільське», разбили банкомат «ПриватБанка и унесли оттуда деньги, а незадолго до этого в Запорожье неизвестные взорвали несколько банкоматов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!