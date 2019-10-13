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Происшествия

В Киеве горе-воры взорвали банкомат (фото)

16:42 13 октября 2019 188
Банкомат
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве неизвестные взорвали банкомат и пытались похитить оттуда кассеты с наличными. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Киева.

«Неизвестные лица сначала повредили входную дверь, проникли в банковское отделение и путем подрыва банкомата пытались совершить кражу денег. Вследствие взрывной волны были повреждены фасад помещения и передняя часть банкомата. Сейф банковского аппарата деформирован не был. После этого злоумышленники, которым не удалось завладеть деньгами, с места происшествия скрылись», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел по улице Королева. Следственным отделом Святошинского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на кражу — по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь с 28 на 29 августа двое неизвестных в Днепре разбили витрину магазина «М'ясо сільське», разбили банкомат «ПриватБанка и унесли оттуда деньги, а незадолго до этого в Запорожье неизвестные взорвали несколько банкоматов.

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