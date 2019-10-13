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Франция снова прекращает поиски моряков с Bourbon Rhode

18:12 13 октября 2019 126
Франция снова прекращает поиски моряков с Bourbon Rhode
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Франция сворачивает поисково-спасательную операцию в Атлантическом океане, где до сих пор остаются пропавшими без вести семеро моряков с океанского буксира Bourbon Rhode. Шестеро из них — граждане Украины (по информации одесских СМИ, все они являются жителями Одесского региона), еще один — капитан — гражданин Хорватии.

О прекращении поисковой операции сообщает, в частности, французское информационное агентство Quest France со ссылкой на префекта Мартиники Франка Робина (Frank Robine). По словам префекта, операцию прекращают в связи с тем, что он не верит в вероятность найти пропавших моряков живыми или хотя бы отыскать их тела.

Французские власти уже во второй раз заявляют о прекращении спасательной операции. Ранее об этом было заявлено 4 октября, но затем под давлением общественности поиски возобновили. Теперь же, похоже, французские власти окончательно решили более не продолжать поисково-спасательную операцию.
Как отмечают французские СМИ, «Франк Робин, исходя из его фотографии в мундире, представляет себя супер-адмиралом или генералом, или просто супер, поэтому он, безусловно, должен знать лучше, чем мы».

Приводится высказывание префекта в ходе пресс-конференции:

«Систематически проверялись всевозможные сообщения, изображения со спутников, якобы показывающих предполагаемую аварийную лодку. Всякий раз в предполагаемый район направлялись четыре корабля, однако результатов — никаких».

Также префект Мартиники опроверг сообщение об обнаружении тел турецким кораблем. По его словам, в ходе поисково-спасательной операции были задействованы 19 торговых судов, военный корабль, регулярно передавались сообщения судам, курсирующим в районе крушения. Всего обследована площадь в 205 тысяч квадратных километров в территориальных водах Франции.

СМИ замечают, что все еще существует вероятность того, что моряки еще живы или, по крайней мере, были живы совсем недавно. «Так, 8 октября в районе спасательной операции видели сигнальные ракеты, а 9 октября было получено спутниковое изображение предмета, похожего на спасательный плот. К сожалению, спутник передает изображение с существенной задержкой, так что за это время плот могло отнести на значительное расстояние от того места, где его (если это и правда был он) засек спутник…»

Тем более, что, по словам спасенных моряков, они «несколько раз приближались к смерти, особенно когда их спасательная шлюпка резко наклонялась и чуть не переворачивалась под действием ветра и волн». По их информации, все спасательные средства с борта плота смыло в океан. Однако морякам все же удалось спастись…

Напомним, на борту буксира Bourbon Rhode, направлявшегося из Лас Пальмаса в Джоджтаун (Гайана) находились 14 моряков, в том числе 10 граждан Украины, а также по одному гражданину Хорватии, России, Филиппин и Южноафриканской Республики. Вскоре после крушения были спасены трое моряков (россиянин и двое граждан Украины, оба — жители Одесской области). Тела еще четверых (филиппинца, южноафриканца и двоих украинцев) обнаружили в ходе спасательной операции. Судьба еще семерых, включая капитана-хорвата и шестерых граждан Украины, пока остается неизвестной.

Одно из суден, отправленных на поиски пропавшего буксира

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова опубликовала имена пропавших моряков: это Андрей Измаильский, Александр Коршиков, Вячеслав Ковальчук, Евгений Мельгунов, Олег Кравец и Дмитрий Козырев.

Напомним, во время пресс-марафона 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении поисков во Франции моряков, которые были на борту потерпевшего крушение судна Bourbon Rhode.

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