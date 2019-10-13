Происшествия

Привлекли даже авиацию: под Луцком ищут пропавшего на рыбалке чиновника (фото)

На Волыни вторые сутки ищут пропавшего на рыбалке директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика. По состоянию на 16:00 13 октября спасатели прибегли к поискам пропавшего с воздуха.

Параллельно территорию озера Любязь протягивают неводом, а поисковые группы «вооружили» мощными осветительными приборами.

Известно, что Веремийчик отправился на рыбалку в компании с тремя друзьями, а лодка внезапно опрокинулась. Трое мужчин решили остаться у лодки, а Веремийчик отправился к берегу вплавь, чтобы позвать на помощь.

Напомним, в сентябре под Одессой яхта на полной скорости протаранила рыбацкую лодку с людьми, она затонула. К поиску яхты привлекли дроны. А в Киеве на Днепре между мостом Метро и мостом Патона яхта протаранила моторная лодка. Владелец моторки был пьян, по его вине погиб человек.

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