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Происшествия

Под Одессой яхта на полной скорости протаранила лодку с людьми: есть пострадавшие (фото)

10:38 2 сентября 2019 173
Лодка после столкновения с яхтой
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Водная полиция разыскала яхту, которая, мчась на полной скорости, «переехала» лодку с рыбаками. 24 августа неустановленная яхта совершила наезд на рыболовецкую лодку и скрылась с места происшествия. Между тем нормы закона требуют, чтобы экипаж судна остановился и оказал помощь пострадавшим.

«Два человека получили телесные повреждения и могли погибнуть. Однако яхтсмены, выключив ходовые огни, исчезли, оставив в опасности раненых людей», — сообщил начальник управления организации деятельности подразделений полиции на воде и в воздушном пространстве Национальной полиции Сергей Науменко.

Полицейские проверили несколько причалов в Одесской области, с использованием дронов отработали порядка 50 километров береговой линии, разыскивая яхту по внешним признакам. Помимо того, с помощью подводных беспилотников провели поверхностный осмотр десятка судов, которые подходили по описанию.

«В результате установили яхту, которая по видимыми внешним повреждениям имеет отношение к указанным событиям. Следственно-оперативная группа одесской полиции собрала соответствующие материалы для открытия уголовного производства и привлечения виновных к ответственности», — уточнил Сергей Науменко.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном случае в Киеве, когда на Днепре между мостом Метро и мостом Патона яхту протаранила моторная лодка. Владелец моторки был пьян, по его вине погиб человек.

А в Будапеште произошла жуткая трагедия в мае 2019 года. Тогда в прогулочный катер, на борту которого находились 35 человек, на Дунае врезался плавучий отель. Катер с иностранными туристами затонул. Погибли семь человек, в том числе ребенок.

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