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Общество и люди

Покров Пресвятой Богородицы 2019: красивые поздравления и открытки

0:07 14 октября 2019 176
Покров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник 14 октября — великий церковный праздник. Именно в этот день отмечается день Покрова Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником и открытки.

Покров

Пресвятая Богородица
Стелет покрова,
Укрывает наши души
От беды она и зла.

Всех упавших поднимает,
Тяжкой ноши делит груз,
И грехи нам отпускает
Ее Сын Святой, Иисус.

В праздник этот пожелаю
Мира вам, любви, добра,
Будут в жизни нам защитой
Пусть святые Покрова.

Покров

***
Пусть в светлый праздник дня Покрова
Оберегает Божья мать
От бед пустых, от сквернослова,
Пусть будет Божья благодать.

И пусть судьба станет прекрасной,
Не черно-белой, а цветной,
И заиграет в ярких красках
Вся жизнь, прожитая тобой.


***
С Покровом! Чистоты небесной,
Пусть Вас хранит святая Мать.
Тепла в душе, любви чудесной,
В семье покой и благодать.

Здоровья, мира, удивления,
В себе обиды не таить.
Забот приятных, вдохновения,
Жизнь искренне свою прожить.

Покров
***
Над миром Богородица
Стелет Покрова,
И звучат молитвой
Наши к ней слова.

Матерь Богородица,
Спаси и сохрани,
Веру в наших душах
Грешных укрепи.

Святыми Покровами
От беды укрой,
Стань для нас защитой,
Сердце успокой.

Божья благодать
Пусть пребудет с нами,
Царит добро, любовь
Пусть под Покровами.

Покров
***
Говорят, зима приходит
В праздник светлого Покрова.
Первый снег на землю ляжет,
Станет все бело и ново.

Пусть хранит вас Божья Матерь
От потерь и потрясений,
Пеленой своей укроет
Вплоть до паводков весенних.

Пережить поможет зиму
Теплота ее покрова,
Сердце матери отмолит
От грехов и бед суровых.

Покров

Ранее мы писали, что нельзя делать в этот день.

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