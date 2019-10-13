Покров Пресвятой Богородицы 2019: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

В понедельник 14 октября — великий церковный праздник. Именно в этот день отмечается день Покрова Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником и открытки.

Пресвятая Богородица

Стелет покрова,

Укрывает наши души

От беды она и зла.

Всех упавших поднимает,

Тяжкой ноши делит груз,

И грехи нам отпускает

Ее Сын Святой, Иисус.

В праздник этот пожелаю

Мира вам, любви, добра,

Будут в жизни нам защитой

Пусть святые Покрова.

***

Пусть в светлый праздник дня Покрова

Оберегает Божья мать

От бед пустых, от сквернослова,

Пусть будет Божья благодать.

И пусть судьба станет прекрасной,

Не черно-белой, а цветной,

И заиграет в ярких красках

Вся жизнь, прожитая тобой.



***

С Покровом! Чистоты небесной,

Пусть Вас хранит святая Мать.

Тепла в душе, любви чудесной,

В семье покой и благодать.

Здоровья, мира, удивления,

В себе обиды не таить.

Забот приятных, вдохновения,

Жизнь искренне свою прожить.



***

Над миром Богородица

Стелет Покрова,

И звучат молитвой

Наши к ней слова.

Матерь Богородица,

Спаси и сохрани,

Веру в наших душах

Грешных укрепи.

Святыми Покровами

От беды укрой,

Стань для нас защитой,

Сердце успокой.

Божья благодать

Пусть пребудет с нами,

Царит добро, любовь

Пусть под Покровами.



***

Говорят, зима приходит

В праздник светлого Покрова.

Первый снег на землю ляжет,

Станет все бело и ново.

Пусть хранит вас Божья Матерь

От потерь и потрясений,

Пеленой своей укроет

Вплоть до паводков весенних.

Пережить поможет зиму

Теплота ее покрова,

Сердце матери отмолит

От грехов и бед суровых.

Ранее мы писали, что нельзя делать в этот день.

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