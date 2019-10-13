- 01:11 Ударили ножом в сердце: убийство диджея в клубе попало на видео
- 00:50 Канаду засыпало снегом, в центре страны объявлен режим чрезвычайной ситуации (впечатляющие фото)
- 00:24 Резонансное убийство в Киеве: застреленный оказался участником антикремлевского сопротивления
- 00:16 Звездный участник отказался от борьбы в восьмом эфире "Танців з зірками"
- 00:07 Покров Пресвятой Богородицы 2019: красивые поздравления и открытки
- 13.10 23:54 Константин Меладзе впервые заговорил на тему беременности Веры Брежневой
- 13.10 23:48 Поздравления с Днем защитника Украины и открытки
- 13.10 23:45 Россия в день 15-летия своего самого позорного поражения вышла на Евро-2020: видеообзоры матчей
- 13.10 23:34 «Подключаются нейрохирурги»: состояние онкобольной Заворотнюк ухудшилось
- 13.10 23:18 В объемах плана Маршалла: в НАТО определили, какая помощь нужна Украине
- 13.10 22:58 "Мне кажется, что он иногда за мной следит": известная соседка Зеленского сделала неожиданное заявление
- 13.10 22:15 В центре Киева столкнулись две «евробляхи», есть пострадавшие: эксклюзивные фото с места ДТП
Покров Пресвятой Богородицы 2019: красивые поздравления и открытки
В понедельник 14 октября — великий церковный праздник. Именно в этот день отмечается день Покрова Пресвятой Богородицы.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления с праздником и открытки.
Пресвятая Богородица
Стелет покрова,
Укрывает наши души
От беды она и зла.
Всех упавших поднимает,
Тяжкой ноши делит груз,
И грехи нам отпускает
Ее Сын Святой, Иисус.
В праздник этот пожелаю
Мира вам, любви, добра,
Будут в жизни нам защитой
Пусть святые Покрова.
***
Пусть в светлый праздник дня Покрова
Оберегает Божья мать
От бед пустых, от сквернослова,
Пусть будет Божья благодать.
И пусть судьба станет прекрасной,
Не черно-белой, а цветной,
И заиграет в ярких красках
Вся жизнь, прожитая тобой.
***
С Покровом! Чистоты небесной,
Пусть Вас хранит святая Мать.
Тепла в душе, любви чудесной,
В семье покой и благодать.
Здоровья, мира, удивления,
В себе обиды не таить.
Забот приятных, вдохновения,
Жизнь искренне свою прожить.
***
Над миром Богородица
Стелет Покрова,
И звучат молитвой
Наши к ней слова.
Матерь Богородица,
Спаси и сохрани,
Веру в наших душах
Грешных укрепи.
Святыми Покровами
От беды укрой,
Стань для нас защитой,
Сердце успокой.
Божья благодать
Пусть пребудет с нами,
Царит добро, любовь
Пусть под Покровами.
***
Говорят, зима приходит
В праздник светлого Покрова.
Первый снег на землю ляжет,
Станет все бело и ново.
Пусть хранит вас Божья Матерь
От потерь и потрясений,
Пеленой своей укроет
Вплоть до паводков весенних.
Пережить поможет зиму
Теплота ее покрова,
Сердце матери отмолит
От грехов и бед суровых.
Ранее мы писали, что нельзя делать в этот день.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!