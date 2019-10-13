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Общество и люди

Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы и открытки

20:53 13 октября 2019 1714
Покров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

В понедельник, 14 октября, отмечается день Покрова Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и праздничных открыток.

Покров

Желаю, чтобы Божья Мать
Тебя всегда оберегала,
Чтоб не дала тебе страдать
И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней
Ответил на твои молитвы,
Много дарил счастливых дней
И поддержал в житейских битвах.

Покров

***
Пусть Покрова вам дарит любовь,
Укрывает от зла и ненастья,
И одарит ваш дом лишь добром,
И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,
Пусть в сердцах ваших солнышко светит,
Чтоб заботы все стали не в счет,
Жизнь была только в красочном цвете!

Покров

***
Пусть Божья Матерь тебя оберегает,
Он неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье, честь и сострадание.
Пусть царствует любовь и мир в округе,
Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть ангел светлый на пути стоит.
И свято всю семью твою хранит.
Пусть услышанными будут все молитвы.
И станет жизнь, как гладкие граниты.

Покров

***
С днем святым, благим и чистым
Поздравления принимай.
В день Покрова свое сердце
Для молитвы открывай.

Богородица покроет,
Твою душу исцелит,
От напастей и терзаний
Защитит и сохранит.

В день такой желаю мира,
Сила веры пусть растет.
И в семье пусть будет счастье,
И достаток пусть придет.

Покров

***
Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.

Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.

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