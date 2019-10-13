Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы и открытки

Общество и люди

В понедельник, 14 октября, отмечается день Покрова Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку поздравлений и праздничных открыток.

Желаю, чтобы Божья Мать

Тебя всегда оберегала,

Чтоб не дала тебе страдать

И благодатью покрывала.

Чтоб светлый ангел вместе с ней

Ответил на твои молитвы,

Много дарил счастливых дней

И поддержал в житейских битвах.

***

Пусть Покрова вам дарит любовь,

Укрывает от зла и ненастья,

И одарит ваш дом лишь добром,

И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,

Пусть в сердцах ваших солнышко светит,

Чтоб заботы все стали не в счет,

Жизнь была только в красочном цвете!

***

Пусть Божья Матерь тебя оберегает,

Он неприятных дней остерегает.

Пусть дарит силу, счастье, процветание,

Здоровье, честь и сострадание.

Пусть царствует любовь и мир в округе,

Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.

Пусть ангел светлый на пути стоит.

И свято всю семью твою хранит.

Пусть услышанными будут все молитвы.

И станет жизнь, как гладкие граниты.

***

С днем святым, благим и чистым

Поздравления принимай.

В день Покрова свое сердце

Для молитвы открывай.

Богородица покроет,

Твою душу исцелит,

От напастей и терзаний

Защитит и сохранит.

В день такой желаю мира,

Сила веры пусть растет.

И в семье пусть будет счастье,

И достаток пусть придет.

***

Остановитесь на минуту,

Чтоб заглянуть в лазурь небес,

Откуда Пресвятая Дева

Простерла руки для чудес.

Пусть благодать вас наполняет,

И вера будет в вас жива.

Здоровья, света, мира, счастья,

Любви, добра в День Покрова.

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