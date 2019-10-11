Украина

Покров Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать в этот день

14 октября православные и грекокатолики отмечают великий непереходящий праздник Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

История праздника

Он был установлен в 1164 году князем Андреем Боголюбским в честь события, произошедшего 1 октября 910 года в Константинополе во Влахернском храме, в котором хранилась риза Богородицы (по другой, менее распространенной версии, инициатором празднования этого события был дед Андрея Боголюбского -- Владимир Всеволодович Мономах).

Тогда, при императоре Льве Мудром и патриархе Макарии, Византийская империя воевала с сарацинами (лат. Saraceni, др.-греч. Σαρακηνοί, что значит «восточные люди» — кочующее племя, жившее вдоль границ Сирии). Дела были плохи — Константинополь осадили враги.

Во Влахернском храме собрались христиане, чтобы во время всенощного бдения помолиться за избавление от опасности, нависшей над городом. Среди молившихся были и юродивый Христа ради Андрей (славянин, попавший в плен и проданный в рабство в Константинополь) и его ученик, знатный византийский юноша Епифаний.

В четвертом часу ночи они увидели, как по воздуху через царские врата прошла Богородица. С двух сторон ее поддерживали Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов. Они шли, окруженные ангелами и сонмом святых, поющих духовные песнопения. Остановившись перед алтарем, Пречистая сняла с себя омофор (плат), которым была покрыта ее голова, и распростерла его, сияющего подобно солнцу, над находившимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Помолившись за христиан, Богородица удалилась.

Ободренные этим чудом, греки воспряли духом и, собрав последние силы, пошли на врагов — сарацины были побеждены.

Традиции и приметы, связанные с праздником

В Украине к Покрову в ожидании зимы старались выполнить все самые важные хозяйственные дела: возвращались домой чумаки, ездившие за солью, с полонин в Карпатах пригоняли отары, заканчивали все полевые работы. Считалось, что Богородица на Покров укрывает землю листьями или первым снегом, как своим покрывалом, чтобы дать ей возможность начать набирать силы к весне. Поэтому плохой приметой считалось сеять что-либо после Покрова, о чем свидетельствует поговорка: «Хто сіє по Покрові, тому нічого дати корові».

Те, кому повезло обзавестись новым домом, старались въехать в него именно к этому празднику, чтобы и жилье, и его обитатели всегда находились под защитой Божьей Матери.

Для того, чтобы все были здоровы, существовал обычай на Покров вешать над входной дверью рушник, прежде украшавший икону Богородицы.

В народе этот праздник неразрывно связывали с брачной тематикой. С него в селах начинался период свадеб и молодежных посиделок (свататься положено было до Покрова, а свадьбы гулять заканчивали за две недели до начала Рождественского поста, 28 ноября). Кроме того, женщины, издавна считая Богородицу своей заступницей, помогающей выйти замуж и родить детей, еще и ассоциировали омофор Божьей Матери со свадебным покрывалом.

Поэтому рано утром в праздничный день потенциальные невесты наперегонки бежали в церковь, чтобы побыстрее поставить свечу перед образом Покрова Богородицы и попросить о скором и счастливом замужестве. Боясь остаться без мужа, девушки приговаривали: «Свята мати, Покровонько, покрий мою головоньку хоч ганчіркою, аби не зосталася дівкою». Считалось, что та, которая раньше свечу поставит, раньше других и замуж выйдет. Существовала примета: если на Покров выпадет много снега, будет сыграно много свадеб.

Погодные приметы

А еще в прежние времена, до нынешних изменений климата, с Покрова в Украине ждали наступления бабьего лета. Существует легенда, что однажды в давние времена женщины, не успев до холодов собрать урожай в садах, вымолили у Бога возвращение тепла. С тех пор, несмотря на то, что кое-где на Покров земля уже покрывается снегом, на неделю после праздника (с 14 по 21 октября) возвращается более или менее теплая погода.

Наблюдая за погодой и природой на Покров, наши предки определяли, какими будут зима и весна. Знали, если ветер дует с севера или востока, ожидаются холод и снег, с юга — быть зиме теплой, а западный ветер обещает сильные снегопады, но более-менее теплую зиму, а сильный ветер принесет ветреную весну. Если на Покров нет снега, не будет его и в ноябре. А если снег в этот день выпал, будет снежить и на Дмитрия — 8 ноября. Если журавли отлетели до Покрова, зима наступит рано, а если вишня не сбросила к этому времени листья, можно ждать теплую зиму.

Чего нельзя делать в этот день На Покров Пресвятой Богородицы нельзя работать: трудиться на земле, строить, убирать, стирать, гладить, шить, вязать… Нельзя ссориться с родными и сквернословить. Нехорошо брать деньги в долг. Нежелательно отказывать жениху: по народным приметам, девушка, которая сказала «нет» на Покров, не выйдет замуж еще три года.

Праздник украинского казачества — День защитника отечества

Самым почитаемым праздником Покров Пресвятой Богородицы был и среди украинского казачества, которое всегда считало Божью Матерь своей покровительницей и защитницей от бед и смертей. Недаром главной сечевой церковью всегда была церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Основывая Сечь, казаки прежде всего выбирали самое красивое и открытое место, на котором строили Покровскую церковь и только потом возводили вокруг нее все необходимые для жизни строения. При сечевых церквях действовали приходские школы, в которых обучали грамоте, закону Божьему и молитвам. А в каждом казацком курене обязательно была икона Блогородицы с амофором.

Существовали даже особые иконы с изображением казаков и их старшин, над которыми Божья Мать распростерла свой плат. На Покров молились за защитников отечества, на Покров выбирали себе атаманов. Поэтому неудивительно, что уже в независимой Украине, с 1999 года в праздник Покрова Пресвятой Богородицы на государственном уровне стали отмечать День украинского казачества, а с 2014 года — День защитника Украины (с 2015 года он стал выходным).

В этот день именины празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор и Ян.

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