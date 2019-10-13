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Общество и люди

Покров Пресвятой Богородицы 2019: короткие поздравления, открытки, смс

5:33 14 октября 2019 159
Покров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

14 октября в Украине отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» сделали подборку коротких поздравлений с праздником, а также — красивых открыток.

Покров

Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.

Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.

Покров

***
Пусть Богородица хранит вас
И защитит своим Покровом,
Благословляет в добрый час.
Пускай же будут все здоровы.

Пусть радость дом не покидает,
Вокруг улыбки дарят люди.
Пусть вера сердце согревает

***
В праздник святой хочу вам пожелать,
Чтобы спасала от бед Божья Мать!
Пускай вам подарят Святые Покровы
Благо, чтоб все были в доме здоровы,
Добро пусть приходит к вас ясным лучом,
Чтоб светом заполнить ваш большой дом!

***
С Покровом Богородицы,
С праздником святым!
Счастья вам и радости,
Пусть все пройдет, как дым!

Болезни все исчезнут,
Боль уйдет и страх,
Пусть в доме будет счастье
И теплота в сердцах!

Покров

***
На Покров Пресвятой Богородицы
Пусть проникнет в твой дом благодать,
И заветные мысли исполнятся,
Будет счастье тебя окружать.

Богородица шалью незримою
Пусть укроет тебя от забот
И своею небесною силою
От грехов и обид сбережет!

Покров

***
Шелестит осенняя трава,
Небеса сияют синевою,
Поздравляю в праздник Покрова,
Матерь Божья будет пусть с тобою!

Пусть укроет от обид и бед
Светлым и сияющим покровом,
Жить тебе желаю много лет!
Будь счастливым, радостным, здоровым!

Покров

Также читайте, что нельзя делать в этот праздник.

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