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Покров Пресвятой Богородицы 2019: короткие поздравления, открытки, смс
14 октября в Украине отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы.
«ФАКТЫ» сделали подборку коротких поздравлений с праздником, а также — красивых открыток.
Остановитесь на минуту,
Чтоб заглянуть в лазурь небес,
Откуда Пресвятая Дева
Простерла руки для чудес.
Пусть благодать вас наполняет,
И вера будет в вас жива.
Здоровья, света, мира, счастья,
Любви, добра в День Покрова.
***
Пусть Богородица хранит вас
И защитит своим Покровом,
Благословляет в добрый час.
Пускай же будут все здоровы.
Пусть радость дом не покидает,
Вокруг улыбки дарят люди.
Пусть вера сердце согревает
***
В праздник святой хочу вам пожелать,
Чтобы спасала от бед Божья Мать!
Пускай вам подарят Святые Покровы
Благо, чтоб все были в доме здоровы,
Добро пусть приходит к вас ясным лучом,
Чтоб светом заполнить ваш большой дом!
***
С Покровом Богородицы,
С праздником святым!
Счастья вам и радости,
Пусть все пройдет, как дым!
Болезни все исчезнут,
Боль уйдет и страх,
Пусть в доме будет счастье
И теплота в сердцах!
***
На Покров Пресвятой Богородицы
Пусть проникнет в твой дом благодать,
И заветные мысли исполнятся,
Будет счастье тебя окружать.
Богородица шалью незримою
Пусть укроет тебя от забот
И своею небесною силою
От грехов и обид сбережет!
***
Шелестит осенняя трава,
Небеса сияют синевою,
Поздравляю в праздник Покрова,
Матерь Божья будет пусть с тобою!
Пусть укроет от обид и бед
Светлым и сияющим покровом,
Жить тебе желаю много лет!
Будь счастливым, радостным, здоровым!
Также читайте, что нельзя делать в этот праздник.
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