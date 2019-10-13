Покров Пресвятой Богородицы 2019: короткие поздравления, открытки, смс

Общество и люди

14 октября в Украине отмечают большой праздник — Покров Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» сделали подборку коротких поздравлений с праздником, а также — красивых открыток.

Остановитесь на минуту,

Чтоб заглянуть в лазурь небес,

Откуда Пресвятая Дева

Простерла руки для чудес.

Пусть благодать вас наполняет,

И вера будет в вас жива.

Здоровья, света, мира, счастья,

Любви, добра в День Покрова.

***

Пусть Богородица хранит вас

И защитит своим Покровом,

Благословляет в добрый час.

Пускай же будут все здоровы.

Пусть радость дом не покидает,

Вокруг улыбки дарят люди.

Пусть вера сердце согревает

***

В праздник святой хочу вам пожелать,

Чтобы спасала от бед Божья Мать!

Пускай вам подарят Святые Покровы

Благо, чтоб все были в доме здоровы,

Добро пусть приходит к вас ясным лучом,

Чтоб светом заполнить ваш большой дом!

***

С Покровом Богородицы,

С праздником святым!

Счастья вам и радости,

Пусть все пройдет, как дым!

Болезни все исчезнут,

Боль уйдет и страх,

Пусть в доме будет счастье

И теплота в сердцах!

***

На Покров Пресвятой Богородицы

Пусть проникнет в твой дом благодать,

И заветные мысли исполнятся,

Будет счастье тебя окружать.

Богородица шалью незримою

Пусть укроет тебя от забот

И своею небесною силою

От грехов и обид сбережет!

***

Шелестит осенняя трава,

Небеса сияют синевою,

Поздравляю в праздник Покрова,

Матерь Божья будет пусть с тобою!

Пусть укроет от обид и бед

Светлым и сияющим покровом,

Жить тебе желаю много лет!

Будь счастливым, радостным, здоровым!

Также читайте, что нельзя делать в этот праздник.

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