Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы в прозе и красивые открытки

Общество и люди

В понедельник, 14 октября, в Украине христиане восточного обряда поздравляют друг друга со светлым праздником — Покровом Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений в прозе и красивых открыток.

В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть мир к тебе будет добр, пусть каждый день оставляет за собой красивый сюжет счастья, пусть каждое дело оборачивается благом, пусть каждая мысль будет светлой и ведёт тебя к радости. Желаю, чтобы все твои молитвы были услышаны, чтобы Пресвятая Богородица отводила от тебя недуги и горести.

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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

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Поздравляю всех со святым праздником. Пускай свет жизни, любви и добра всегда исходит из ваших сердец. Живите всегда с верой в Бога, в чудеса и никогда не теряйте надежду на лучшее. Желаю вам, чтобы в святой Покров остались в прошлом все неприятности и беды, пускай впереди вас ждут только благополучие и счастье. С праздником!

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В день Покрова Пресвятой Богородицы пусть светлое чувство любви войдет в каждое сердце, останется там надолго и заставит всех почувствовать радость, чистоту и надежду на будущее, на новые жизненные горизонты, на новые надежды и радости. С праздником!

Также читайте, что нельзя делать в этот праздник.

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